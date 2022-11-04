https://ria.ru/20221104/ukraina-1829288937.html

"Это трагедия": в США заявили об опасности ввода войск на Украину

"Это трагедия": в США заявили об опасности ввода войск на Украину - РИА Новости, 04.11.2022

"Это трагедия": в США заявили об опасности ввода войск на Украину

Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T22:12

2022-11-04T22:12

2022-11-04T22:34

в мире

джо байден

франклин рузвельт

владимир путин

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вашингтон (штат)

нато

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет", — заявил он.По мнению Макгрегора, Байден может принять подобное решение без одобрения конгресса, так как на то есть юридические основания в законодательной системе."Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов", — пояснил Макгрегор.Власти Соединенных Штатов неоднократно говорили, что американские военнослужащие не станут участвовать в военных действиях на территории Украины. Постпред США при НАТО Джулианна Смит также утверждала, что альянс не должен напрямую включаться в конфликт. При этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус предположил, что на Украине могут задействовать многонациональный контингент под руководством Вашингтона.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.

https://ria.ru/20221104/putin-1829282318.html

https://ria.ru/20221104/krym-1829258527.html

https://ria.ru/20221104/bayden-1829182482.html

украина

сша

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в мире, джо байден, франклин рузвельт, владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат), нато, министерство обороны сша