Рейтинг@Mail.ru
"Это трагедия": в США заявили об опасности ввода войск на Украину - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829288937.html
"Это трагедия": в США заявили об опасности ввода войск на Украину
"Это трагедия": в США заявили об опасности ввода войск на Украину - РИА Новости, 04.11.2022
"Это трагедия": в США заявили об опасности ввода войск на Украину
Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:12
2022-11-04T22:34
в мире
джо байден
франклин рузвельт
владимир путин
украина
сша
вашингтон (штат)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07c1a5233599e5643d85208a1aefc0e1.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет", — заявил он.По мнению Макгрегора, Байден может принять подобное решение без одобрения конгресса, так как на то есть юридические основания в законодательной системе."Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов", — пояснил Макгрегор.Власти Соединенных Штатов неоднократно говорили, что американские военнослужащие не станут участвовать в военных действиях на территории Украины. Постпред США при НАТО Джулианна Смит также утверждала, что альянс не должен напрямую включаться в конфликт. При этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус предположил, что на Украине могут задействовать многонациональный контингент под руководством Вашингтона.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.
https://ria.ru/20221104/putin-1829282318.html
https://ria.ru/20221104/krym-1829258527.html
https://ria.ru/20221104/bayden-1829182482.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5b464ea296b783e60cb0d5f8dff82901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, франклин рузвельт, владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат), нато, министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, Франклин Рузвельт, Владимир Путин, Украина, США, Вашингтон (штат), НАТО, Министерство обороны США
22:12 04.11.2022 (обновлено: 22:34 04.11.2022)
 
"Это трагедия": в США заявили об опасности ввода войск на Украину

Полковник Макгрегор: Байден может ввести войска на Украину без согласия конгресса

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет", — заявил он.
Президент России Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 21:03
Экс-советник ЦРУ заявил о лжи про Путина в американских СМИ
По мнению Макгрегора, Байден может принять подобное решение без одобрения конгресса, так как на то есть юридические основания в законодательной системе.
"Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов", — пояснил Макгрегор.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 17:55
В США предупредили Украину о катастрофическом провале при нападении на Крым
Власти Соединенных Штатов неоднократно говорили, что американские военнослужащие не станут участвовать в военных действиях на территории Украины. Постпред США при НАТО Джулианна Смит также утверждала, что альянс не должен напрямую включаться в конфликт. При этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус предположил, что на Украине могут задействовать многонациональный контингент под руководством Вашингтона.
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 10:50
Байден заявил, что США скоро "освободят Иран"
 
В миреДжо БайденФранклин РузвельтВладимир ПутинУкраинаСШАВашингтон (штат)НАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала