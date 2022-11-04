22:12 04.11.2022 (обновлено: 22:34 04.11.2022)
"Это трагедия": в США заявили об опасности ввода войск на Украину
Полковник Макгрегор: Байден может ввести войска на Украину без согласия конгресса
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет", — заявил он.
По мнению Макгрегора, Байден может принять подобное решение без одобрения конгресса, так как на то есть юридические основания в законодательной системе.
"Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов", — пояснил Макгрегор.
Власти Соединенных Штатов неоднократно говорили, что американские военнослужащие не станут участвовать в военных действиях на территории Украины. Постпред США при НАТО Джулианна Смит также утверждала, что альянс не должен напрямую включаться в конфликт. При этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус предположил, что на Украине могут задействовать многонациональный контингент под руководством Вашингтона.
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.
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