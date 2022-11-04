https://ria.ru/20221104/ukraina-1829256049.html
Воздушная тревога распространилась на западные регионы Украины
Воздушная тревога распространилась на западные регионы Украины - РИА Новости, 04.11.2022
Воздушная тревога распространилась на западные регионы Украины
Воздушная тревога распространилась на западные регионы Украины, тишина только в трех областях, следует из данных карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:44
2022-11-04T17:44
2022-11-04T17:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога распространилась на западные регионы Украины, тишина только в трех областях, следует из данных карты воздушных тревог минцифры страны.По данным сервиса, тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Черновецкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях Украины.Львовская, Волынская и Одесская области не объявляли тревоги.Впоследствии, тревогу объявили во всех западных областях Украины, в то время как часть южных и центральных регионов дали "отбой", следует из данных сервиса минцифры Украины.Ранее представители областных администраций Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей сообщили о сигнале тревоги в своих Telegram-каналах. Тревога также была объявлена в Киевской и соседней с ней Черниговской области.
https://ria.ru/20221104/kiev-1829250557.html
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в мире, украина, хмельницкий (город), закарпатская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Закарпатская область
17:44 04.11.2022 (обновлено: 17:59 04.11.2022)
Воздушная тревога распространилась на западные регионы Украины
Минцифры Украины: воздушная тревога распространилась на западные регионы страны