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Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829243141.html
Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует
Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует - РИА Новости, 04.11.2022
Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует
Украины как будто не существует, украинцев Запад бросает в топку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:43
2022-11-04T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украины как будто не существует, украинцев Запад бросает в топку, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим это по характеру даже боевых действий. Просто удивительно, что там происходит. Вообще как будто украинцев не существует. Бросают, как в топку, и все", - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ."Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html
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Путин: "Украинский народ – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским"
Путин: "Украинский народ – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским"
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в мире, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин
16:43 04.11.2022 (обновлено: 17:34 04.11.2022)
 
Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует

Путин: Украины для Запада как будто не существует, украинцев бросают в топку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украины как будто не существует, украинцев Запад бросает в топку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим это по характеру даже боевых действий. Просто удивительно, что там происходит. Вообще как будто украинцев не существует. Бросают, как в топку, и все", - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
"Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 19:57Специальная военная операция на Украине
Путин прокомментировал заявления Запада о борьбе до "последнего украинца"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Путин
 
 
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