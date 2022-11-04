https://ria.ru/20221104/ukraina-1829243141.html

Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует

Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует - РИА Новости, 04.11.2022

Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует

Украины как будто не существует, украинцев Запад бросает в топку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:43

2022-11-04T16:43

2022-11-04T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украины как будто не существует, украинцев Запад бросает в топку, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим это по характеру даже боевых действий. Просто удивительно, что там происходит. Вообще как будто украинцев не существует. Бросают, как в топку, и все", - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ."Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Украинский народ – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским" Путин: "Украинский народ – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским" 2022-11-04T16:43 true PT1M26S

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир путин