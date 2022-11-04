https://ria.ru/20221104/ukraina-1829243141.html
Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует
Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует - РИА Новости, 04.11.2022
Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует
Украины как будто не существует, украинцев Запад бросает в топку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:43
2022-11-04T16:43
2022-11-04T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украины как будто не существует, украинцев Запад бросает в топку, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим это по характеру даже боевых действий. Просто удивительно, что там происходит. Вообще как будто украинцев не существует. Бросают, как в топку, и все", - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ."Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Украинский народ – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским"
Путин: "Украинский народ – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским"
2022-11-04T16:43
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PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин
16:43 04.11.2022 (обновлено: 17:34 04.11.2022)
Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует
Путин: Украины для Запада как будто не существует, украинцев бросают в топку