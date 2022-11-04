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ФАО ООН подписала договор с Украиной о содействии в оказании помощи - РИА Новости, 04.11.2022
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ФАО ООН подписала договор с Украиной о содействии в оказании помощи
ФАО ООН подписала договор с Украиной о содействии в оказании помощи - РИА Новости, 04.11.2022
ФАО ООН подписала договор с Украиной о содействии в оказании помощи
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) усилила свое присутствие на Украине, подписав с правительством соглашение о создании проектного... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:21
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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) усилила свое присутствие на Украине, подписав с правительством соглашение о создании проектного офиса для содействия в предоставлении технической и гуманитарной помощи наиболее уязвимым сообществам и домохозяйствам страны, прежде всего, в сельских районах, сообщила в пятницу пресс-служба этой международной организации со штаб-квартирой в Риме."В феврале 2022 года ФАО активизировала свою деятельность в стране для поддержки сельскохозяйственного производства и продовольственных систем с целью защиты продовольственной безопасности уязвимых домохозяйств и сообществ по всей Украине. Это соглашение расширит осуществляемое нами сотрудничество, увеличит сельскохозяйственный потенциал Украины и защитит продовольственную безопасность наиболее уязвимых украинцев при соблюдении принципа "никто не должен остаться без внимания", - заявил первый заместитель генерального директора ФАО Лоран Тома.По данным ФАО, последствия боевых действий на Украине серьезно нарушили сельскохозяйственное производство и экспорт пищевой продукции, создали угрозу для продовольственной безопасности как на местном, так и на глобальном уровнях. Сбои в продовольственных товаропроводящих цепочках и рост цен в сочетании с сокращением доходов оказали весьма неблагоприятное воздействие на доступность продовольствия, что усиливает зависимость от продовольственной помощи. По всей стране, особенно в зонах активных боевых действий, значительно выросли цены на основные товары, включая продовольствие. Более половины обследованных ФАО сельских домохозяйств сообщили, что в последние три месяца на долю продовольствия приходилось свыше половины их совокупных расходов.Украина присоединилась к ФАО в 2003 году. С 2015 года организация проводит в этой стране работу по двум стратегическим направлениям: чрезвычайные гуманитарные меры реагирования в затронутых конфликтом областях и развитие сельского хозяйства в пределах всей страны.
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украина, рим, фао, оон, в мире
Украина, Рим, ФАО, ООН, В мире
16:21 04.11.2022 (обновлено: 16:22 04.11.2022)
 
ФАО ООН подписала договор с Украиной о содействии в оказании помощи

ФАО ООН подписала договор с Украиной об оказании технической и гуманитарной помощи

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) усилила свое присутствие на Украине, подписав с правительством соглашение о создании проектного офиса для содействия в предоставлении технической и гуманитарной помощи наиболее уязвимым сообществам и домохозяйствам страны, прежде всего, в сельских районах, сообщила в пятницу пресс-служба этой международной организации со штаб-квартирой в Риме.
"В феврале 2022 года ФАО активизировала свою деятельность в стране для поддержки сельскохозяйственного производства и продовольственных систем с целью защиты продовольственной безопасности уязвимых домохозяйств и сообществ по всей Украине. Это соглашение расширит осуществляемое нами сотрудничество, увеличит сельскохозяйственный потенциал Украины и защитит продовольственную безопасность наиболее уязвимых украинцев при соблюдении принципа "никто не должен остаться без внимания", - заявил первый заместитель генерального директора ФАО Лоран Тома.
По данным ФАО, последствия боевых действий на Украине серьезно нарушили сельскохозяйственное производство и экспорт пищевой продукции, создали угрозу для продовольственной безопасности как на местном, так и на глобальном уровнях. Сбои в продовольственных товаропроводящих цепочках и рост цен в сочетании с сокращением доходов оказали весьма неблагоприятное воздействие на доступность продовольствия, что усиливает зависимость от продовольственной помощи. По всей стране, особенно в зонах активных боевых действий, значительно выросли цены на основные товары, включая продовольствие. Более половины обследованных ФАО сельских домохозяйств сообщили, что в последние три месяца на долю продовольствия приходилось свыше половины их совокупных расходов.
Украина присоединилась к ФАО в 2003 году. С 2015 года организация проводит в этой стране работу по двум стратегическим направлениям: чрезвычайные гуманитарные меры реагирования в затронутых конфликтом областях и развитие сельского хозяйства в пределах всей страны.
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