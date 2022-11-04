https://ria.ru/20221104/ukraina-1829228062.html

На Украине в еще двух областях объявили воздушную тревогу

На Украине в еще двух областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022

На Украине в еще двух областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:23

2022-11-04T15:23

2022-11-04T16:01

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины на северо-востоке страны. В частности, представители областных администраций Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей сообщили о сигнале тревоги в своих Telegram-каналах. При этом, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, сирены также звучат в Харьковской и Сумской областях.Онлайн-карта воздушных тревог в Днепропетровской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области отмечена красным цветом, "тревога объявлена в 15.12", говорится в сообщении.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221104/trevoga-1829224359.html

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в мире, киев, запорожская область, владимир зеленский, украина