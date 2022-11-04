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На Украине публичных госслужащих обяжут выучить английский язык
На Украине публичных госслужащих обяжут выучить английский язык - РИА Новости, 04.11.2022
На Украине публичных госслужащих обяжут выучить английский язык
Глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Украины Наталья Алюшина сообщила, что публичных государственных служащих планируют... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:32
2022-11-04T10:32
2022-11-04T10:33
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Украины Наталья Алюшина сообщила, что публичных государственных служащих планируют обучить английскому языку, готовится соответствующий законопроект."На законодательном уровне есть намерение обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка. НАГС принимает участие в подготовке соответствующего законопроекта", - приводит слова Алюшиной издание "Судебно-юридическая газета".Она отметила, что в документе будут указаны категории госслужащих, которых обяжут овладеть английским. Такие обязательства, по ее словам, придадут украинской публичной службе эффективность и мобильность.В свою очередь, пресс-служба на сайте ведомства информирует, что объявлен старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка. Проект реализовывается в партнерстве с EF Language Learning Solutions, одной из крупнейших международных образовательных компаний. По информации ведомства, 200 служащих бесплатно апробируют пилотный проект мультимедийной платформы.По словам Алюшиной, овладение английским языком – стратегическая задача реформы публичной службы.Ранее первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что минкультуры Украины разрабатывает законопроект о трансформации статуса английского языка в стране, с разрешением употреблять его публично в определенных сферах общественной жизни. По его словам, в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком.
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в мире, украина
10:32 04.11.2022 (обновлено: 10:33 04.11.2022)
На Украине публичных госслужащих обяжут выучить английский язык
В правительстве Украины заявили, что обяжут публичных госслужащих учить английский язык
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Украины Наталья Алюшина сообщила, что публичных государственных служащих планируют обучить английскому языку, готовится соответствующий законопроект.
"На законодательном уровне есть намерение обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка. НАГС принимает участие в подготовке соответствующего законопроекта", - приводит слова Алюшиной издание "Судебно-юридическая газета".
Она отметила, что в документе будут указаны категории госслужащих, которых обяжут овладеть английским. Такие обязательства, по ее словам, придадут украинской публичной службе эффективность и мобильность.
В свою очередь, пресс-служба на сайте ведомства информирует, что объявлен старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка. Проект реализовывается в партнерстве с EF Language Learning Solutions, одной из крупнейших международных образовательных компаний. По информации ведомства, 200 служащих бесплатно апробируют пилотный проект мультимедийной платформы.
По словам Алюшиной, овладение английским языком – стратегическая задача реформы публичной службы.
Ранее первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что минкультуры Украины разрабатывает законопроект о трансформации статуса английского языка в стране, с разрешением употреблять его публично в определенных сферах общественной жизни. По его словам, в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком.