https://ria.ru/20221104/ukraina-1829176922.html

Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента

Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента - РИА Новости, 04.11.2022

Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента

В случае победы республиканцев на промежуточных выборах "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:06

2022-11-04T10:06

2022-11-04T13:28

в мире

кевин маккарти

украина

сша

айова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае победы республиканцев на промежуточных выборах "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).Со схожими заявлениями выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. По его словам, если республиканцы победят на выборах 8 ноября, конгресс может "перекрыть кран финансирования Украины".Тейлор Грин известна как активная сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. В прошлом году она отметилась предложением вынести президенту Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.На фоне спецоперации российских войск западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829171089.html

украина

сша

айова

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Мадина Моргоева

в мире, кевин маккарти, украина, сша, айова, санкции в отношении россии