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Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента - РИА Новости, 04.11.2022
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Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента
Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента - РИА Новости, 04.11.2022
Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента
В случае победы республиканцев на промежуточных выборах "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:06
2022-11-04T13:28
в мире
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айова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае победы республиканцев на промежуточных выборах "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).Со схожими заявлениями выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. По его словам, если республиканцы победят на выборах 8 ноября, конгресс может "перекрыть кран финансирования Украины".Тейлор Грин известна как активная сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. В прошлом году она отметилась предложением вынести президенту Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.На фоне спецоперации российских войск западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.
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в мире, кевин маккарти, украина, сша, айова, санкции в отношении россии
В мире, Кевин Маккарти, Украина, США, Айова, Санкции в отношении России
10:06 04.11.2022 (обновлено: 13:28 04.11.2022)
 
Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента

Конгрессвумен Грин заявила, что при победе республиканцев помощь Украине прекратится

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае победы республиканцев на промежуточных выборах "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).

"Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее", — сказала она.

Со схожими заявлениями выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. По его словам, если республиканцы победят на выборах 8 ноября, конгресс может "перекрыть кран финансирования Украины".
Тейлор Грин известна как активная сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. В прошлом году она отметилась предложением вынести президенту Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.
На фоне спецоперации российских войск западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.
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