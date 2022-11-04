10:06 04.11.2022 (обновлено: 13:28 04.11.2022)
Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента
Конгрессвумен Грин заявила, что при победе республиканцев помощь Украине прекратится
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае победы республиканцев на промежуточных выборах "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).
"Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее", — сказала она.
Со схожими заявлениями выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. По его словам, если республиканцы победят на выборах 8 ноября, конгресс может "перекрыть кран финансирования Украины".
Тейлор Грин известна как активная сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. В прошлом году она отметилась предложением вынести президенту Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.
На фоне спецоперации российских войск западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.