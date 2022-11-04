https://ria.ru/20221104/ukraina-1829168239.html

Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов

Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов - РИА Новости, 04.11.2022

Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов

Южно-Украинская атомная электростанция наполовину снизила мощность одного реактора, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:04

2022-11-04T09:04

2022-11-04T12:01

в мире

южно-украинская аэс

николаевская область

украина

энергоатом

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Южно-Украинская атомная электростанция наполовину снизила мощность одного реактора, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."Южно-Украинская атомная электростанция потеряла подключение к <...> линии 750 киловольт, одной из трех линий, используемых этой станцией для подачи электроэнергии в сеть, что побудило снизить мощность одного из трех действующих реакторов на 50 процентов", — говорится в релизе.Что именно привело к потере связи, не уточняется.Южно-Украинская АЭС расположена на берегах реки Южный Буг в городе Южноукраинске Николаевской области. Она входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

https://ria.ru/20221103/magate-1829056767.html

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Ольга Фомченкова

в мире, южно-украинская аэс, николаевская область, украина, энергоатом