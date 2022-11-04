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Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов - РИА Новости, 04.11.2022
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Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов
Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов - РИА Новости, 04.11.2022
Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов
Южно-Украинская атомная электростанция наполовину снизила мощность одного реактора, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:04
2022-11-04T12:01
в мире
южно-украинская аэс
николаевская область
украина
энергоатом
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Южно-Украинская атомная электростанция наполовину снизила мощность одного реактора, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."Южно-Украинская атомная электростанция потеряла подключение к &lt;...&gt; линии 750 киловольт, одной из трех линий, используемых этой станцией для подачи электроэнергии в сеть, что побудило снизить мощность одного из трех действующих реакторов на 50 процентов", — говорится в релизе.Что именно привело к потере связи, не уточняется.Южно-Украинская АЭС расположена на берегах реки Южный Буг в городе Южноукраинске Николаевской области. Она входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.
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в мире, южно-украинская аэс, николаевская область, украина, энергоатом
В мире, Южно-Украинская АЭС, Николаевская область, Украина, Энергоатом
09:04 04.11.2022 (обновлено: 12:01 04.11.2022)
 
Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов

МАГАТЭ: Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из трех реакторов в два раза

© Фото : Официальный сайт Южно-Украинского энергокомплексаЮжно-Украинская АЭС
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Официальный сайт Южно-Украинского энергокомплекса
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Южно-Украинская атомная электростанция наполовину снизила мощность одного реактора, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Южно-Украинская атомная электростанция потеряла подключение к <...> линии 750 киловольт, одной из трех линий, используемых этой станцией для подачи электроэнергии в сеть, что побудило снизить мощность одного из трех действующих реакторов на 50 процентов", — говорится в релизе.
Что именно привело к потере связи, не уточняется.
Южно-Украинская АЭС расположена на берегах реки Южный Буг в городе Южноукраинске Николаевской области. Она входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 17:14
Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине
 
В миреЮжно-Украинская АЭСНиколаевская областьУкраинаЭнергоатом
 
 
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