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Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов
Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов - РИА Новости, 04.11.2022
Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов
Южно-Украинская атомная электростанция наполовину снизила мощность одного реактора, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:04
2022-11-04T09:04
2022-11-04T12:01
в мире
южно-украинская аэс
николаевская область
украина
энергоатом
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Южно-Украинская атомная электростанция наполовину снизила мощность одного реактора, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."Южно-Украинская атомная электростанция потеряла подключение к <...> линии 750 киловольт, одной из трех линий, используемых этой станцией для подачи электроэнергии в сеть, что побудило снизить мощность одного из трех действующих реакторов на 50 процентов", — говорится в релизе.Что именно привело к потере связи, не уточняется.Южно-Украинская АЭС расположена на берегах реки Южный Буг в городе Южноукраинске Николаевской области. Она входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.
https://ria.ru/20221103/magate-1829056767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Южно-Украинская АЭС, Николаевская область, Украина, Энергоатом
09:04 04.11.2022 (обновлено: 12:01 04.11.2022)
Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50 процентов
МАГАТЭ: Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из трех реакторов в два раза