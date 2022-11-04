Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления" - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829167407.html
Украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"
Украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления" - РИА Новости, 04.11.2022
Украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"
Украинские войска несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T08:54
2022-11-04T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829175885_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fbc9e57b69f39950d6f8f7e7e77ec9f.jpg
ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Украинские войска несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который сейчас находится в плену в Луганской Народной Республике."Есть БР — боевое распоряжение. Вот сегодня мы должны попробовать захватить данную позицию. И неважно, сколько попыток. Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута", — сказал пленный.Барлян подчеркнул, что потери вообще не интересуют украинское командование."Когда пошел прорыв на Харьковском направлении, все воодушевились, как мы думали, нам надавали оружия. Только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нем погибло. Даже несмотря на то, что ваши (российская армия. — Прим. ред.) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое харьковское наступление двигалось. Просто число потерь скрывается. У нас узнать число потерь нереально", — пояснил он.Пленный рассказал также о тактике иностранных наемников. По его словам, такой отряд, воющий в Донбассе, прикрывался мобилизованными украинцами как живым щитом."Они (наемники. — Прим. ред.) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение "получает", а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко", — рассказал военнопленный.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html
https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html
украина
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Мы для них как щит" – боец ВСУ об отношении зарубежных наемников к украинским солдатам
"Мы для них как щит" – боец ВСУ об отношении зарубежных наемников к украинским солдатам
2022-11-04T08:54
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829175885_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1d90c26b6884903a0b0603a63550cdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика
08:54 04.11.2022 (обновлено: 11:50 04.11.2022)
 
Украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"

Украинский военнопленный Барлян сообщил о больших потерях ВСУ на Харьковском направлении

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Украинские войска несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который сейчас находится в плену в Луганской Народной Республике.
"Есть БР — боевое распоряжение. Вот сегодня мы должны попробовать захватить данную позицию. И неважно, сколько попыток. Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута", — сказал пленный.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:30Специальная военная операция на Украине
Боец "Барса" заявил, что наемники бросают оружие при отступлении на Украине
Барлян подчеркнул, что потери вообще не интересуют украинское командование.
"Когда пошел прорыв на Харьковском направлении, все воодушевились, как мы думали, нам надавали оружия. Только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нем погибло. Даже несмотря на то, что ваши (российская армия. — Прим. ред.) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое харьковское наступление двигалось. Просто число потерь скрывается. У нас узнать число потерь нереально", — пояснил он.
Пленный рассказал также о тактике иностранных наемников. По его словам, такой отряд, воющий в Донбассе, прикрывался мобилизованными украинцами как живым щитом.
"Они (наемники. — Прим. ред.) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение "получает", а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко", — рассказал военнопленный.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 12:07Специальная военная операция на Украине
Военный в Харьковской области рассказал о ликвидации чернокожего наемника
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала