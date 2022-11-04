https://ria.ru/20221104/ukraina-1829167407.html

Украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"

Украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления" - РИА Новости, 04.11.2022

Украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"

Украинские войска несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T08:54

2022-11-04T08:54

2022-11-04T11:50

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Украинские войска несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который сейчас находится в плену в Луганской Народной Республике."Есть БР — боевое распоряжение. Вот сегодня мы должны попробовать захватить данную позицию. И неважно, сколько попыток. Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута", — сказал пленный.Барлян подчеркнул, что потери вообще не интересуют украинское командование."Когда пошел прорыв на Харьковском направлении, все воодушевились, как мы думали, нам надавали оружия. Только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нем погибло. Даже несмотря на то, что ваши (российская армия. — Прим. ред.) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое харьковское наступление двигалось. Просто число потерь скрывается. У нас узнать число потерь нереально", — пояснил он.Пленный рассказал также о тактике иностранных наемников. По его словам, такой отряд, воющий в Донбассе, прикрывался мобилизованными украинцами как живым щитом."Они (наемники. — Прим. ред.) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение "получает", а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко", — рассказал военнопленный.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html

https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html

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"Мы для них как щит" – боец ВСУ об отношении зарубежных наемников к украинским солдатам "Мы для них как щит" – боец ВСУ об отношении зарубежных наемников к украинским солдатам 2022-11-04T08:54 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика