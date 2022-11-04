07:41 04.11.2022 (обновлено: 07:52 04.11.2022)
В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский боится личной встречи с Путиным
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский лидер.
"Зеленский просто струсил. За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щеки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу дает заднюю. Причина такого его поведения очевидна - он боится встречи с нашим президентом. Зеленскому нечего сказать, кроме как начать оправдывается за то, что разбазарил свою страну и отдал украинский народ на заклание в угоду западных геополитических интересов", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, участие Зеленского в саммите G20 ни к чему, так как там будут настоящие хозяева Украины — власти США и Великобритании.
Владимир Путин подчеркнул 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20.