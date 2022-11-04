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В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным

В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным - РИА Новости, 04.11.2022

В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T07:41

2022-11-04T07:41

2022-11-04T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский лидер.По его словам, участие Зеленского в саммите G20 ни к чему, так как там будут настоящие хозяева Украины — власти США и Великобритании.Владимир Путин подчеркнул 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20.

https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1828955453.html

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