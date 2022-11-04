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В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным - РИА Новости, 04.11.2022
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В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным
В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным - РИА Новости, 04.11.2022
В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T07:41
2022-11-04T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский лидер.По его словам, участие Зеленского в саммите G20 ни к чему, так как там будут настоящие хозяева Украины — власти США и Великобритании.Владимир Путин подчеркнул 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, михаил шеремет, россия, украина, сша, госдума рф, большая двадцатка
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Россия, Украина, США, Госдума РФ, Большая двадцатка
07:41 04.11.2022 (обновлено: 07:52 04.11.2022)
 
В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский боится личной встречи с Путиным

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский лидер.

"Зеленский просто струсил. За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щеки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу дает заднюю. Причина такого его поведения очевидна - он боится встречи с нашим президентом. Зеленскому нечего сказать, кроме как начать оправдывается за то, что разбазарил свою страну и отдал украинский народ на заклание в угоду западных геополитических интересов", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, участие Зеленского в саммите G20 ни к чему, так как там будут настоящие хозяева Украины — власти США и Великобритании.
Владимир Путин подчеркнул 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 13:39
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил ШереметРоссияУкраинаСШАГосдума РФБольшая двадцатка
 
 
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