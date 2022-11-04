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Санду и Зеленский обсудили энергетические проблемы Молдавии и Украины - РИА Новости, 04.11.2022
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Санду и Зеленский обсудили энергетические проблемы Молдавии и Украины
Санду и Зеленский обсудили энергетические проблемы Молдавии и Украины - РИА Новости, 04.11.2022
Санду и Зеленский обсудили энергетические проблемы Молдавии и Украины
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что обсудила с Владимиром Зеленским ситуацию в регионе, а также энергетические проблемы и способы их преодоления. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T01:10
2022-11-04T01:10
жкх
владимир зеленский
майя санду
молдавия
украина
кишинев
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что обсудила с Владимиром Зеленским ситуацию в регионе, а также энергетические проблемы и способы их преодоления."Созвонилась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили события в области безопасности в регионе, в том числе недавние российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре, которые также угрожают безопасности Молдавии. Мы также обсудили энергетические проблемы, с которыми сталкиваемся, и способы их преодоления", - написала Санду в Twitter.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221101/sandu-1828436277.html
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жкх, владимир зеленский, майя санду, молдавия, украина, кишинев, газпром, молдовагаз, в мире
ЖКХ, Владимир Зеленский, Майя Санду, Молдавия, Украина, Кишинев, Газпром, Молдовагаз, В мире
01:10 04.11.2022
 
Санду и Зеленский обсудили энергетические проблемы Молдавии и Украины

Санду обсудила с Владимиром Зеленским энергетические проблемы и способы их преодоления

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что обсудила с Владимиром Зеленским ситуацию в регионе, а также энергетические проблемы и способы их преодоления.
"Созвонилась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили события в области безопасности в регионе, в том числе недавние российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре, которые также угрожают безопасности Молдавии. Мы также обсудили энергетические проблемы, с которыми сталкиваемся, и способы их преодоления", - написала Санду в Twitter.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:02
Санду: пророссийские партии хотят дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 15:42
Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду
 
ЖКХВладимир ЗеленскийМайя СандуМолдавияУкраинаКишиневГазпромМолдовагазВ мире
 
 
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