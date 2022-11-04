https://ria.ru/20221104/ubiystvo-1829255610.html
Полиция Испании обвинила россиянина в двух серийных убийствах
Полиция Испании обвинила россиянина в двух серийных убийствах - РИА Новости, 04.11.2022
Полиция Испании обвинила россиянина в двух серийных убийствах
Испанская полиция установила, что гражданин России, на данный момент находящийся в заключении в российском психиатрическом центре, совершил несколько убийств на РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:41
2022-11-04T17:41
2022-11-04T17:41
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испания
аликанте
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МАДРИД, 4 ноя - РИА Новости. Испанская полиция установила, что гражданин России, на данный момент находящийся в заключении в российском психиатрическом центре, совершил несколько убийств на территории королевства, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Гражданской гвардии."Предполагаемый преступник Н. Т. совершил три преступления в Испании, одно покушение и два убийства, в дополнение к четвертому убийству, совершенному в России, за которое он был арестован в этой стране", — говорится в пресс-релизе.В июле 2020 года, в провинции Аликанте, он несколько раз ударил ножом женщину, когда его застал врасплох сосед, благодаря которому пострадавшая смогла спастись. Через несколько дней он убил мужчину, также нанеся ему многочисленные ножевые ранения. Ему также приписывают убийство женщины, которую задушили в городе Эльче, когда она выгуливала собаку.
https://ria.ru/20221028/ubiytsa-1827532481.html
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в мире, россия, испания, аликанте
В мире, Россия, Испания, Аликанте
Полиция Испании обвинила россиянина в двух серийных убийствах
Полиция Испании обвинила россиянина в двух серийных убийствах на территории королевства