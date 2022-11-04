https://ria.ru/20221104/trevoga-1829290315.html
В Одесской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога
В Одесской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 04.11.2022
В Одесской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога звучит на юге Украины, в Одесской и Николаевской областях, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:10
2022-11-04T22:10
2022-11-04T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
николаевская область
украина
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на юге Украины, в Одесской и Николаевской областях, сообщили местные власти.О тревоге в Николаевской области сообщил глава администрации Виталий Ким в Telegram. Одновременно с Николаевской областью тревогу объявили и в Одесской области, об этом сообщил в Telegram спикер областной военной администрации Сергей Братчук.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:10 04.11.2022 (обновлено: 22:26 04.11.2022)
В Одесской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога
Власти Украины рассказали о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях