https://ria.ru/20221104/trevoga-1829250293.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:08

2022-11-04T17:08

2022-11-04T17:17

специальная военная операция на украине

украина

полтавская область

в мире

кировоградская область

николаевская область

черкасская область

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти.Представители областных администраций Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей сообщили о сигнале тревоги в своих Telegram-каналах.При этом, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, сирены также звучат в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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полтавская область

кировоградская область

николаевская область

черкасская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, полтавская область, в мире, кировоградская область, николаевская область, черкасская область