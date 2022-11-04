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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/trevoga-1829250293.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:08
2022-11-04T17:17
специальная военная операция на украине
украина
полтавская область
в мире
кировоградская область
николаевская область
черкасская область
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти.Представители областных администраций Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей сообщили о сигнале тревоги в своих Telegram-каналах.При этом, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, сирены также звучат в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
полтавская область
кировоградская область
николаевская область
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украина, полтавская область, в мире, кировоградская область, николаевская область, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, В мире, Кировоградская область, Николаевская область, Черкасская область
17:08 04.11.2022 (обновлено: 17:17 04.11.2022)
 
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти сообщили о воздушной тревоге в Черкасской и еще трех областях Украины

CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna / В парке веснойСквер Богдана Хмельницкого в Черкассах
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna / В парке весной
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти.
Представители областных администраций Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей сообщили о сигнале тревоги в своих Telegram-каналах.
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При этом, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, сирены также звучат в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПолтавская областьВ миреКировоградская областьНиколаевская областьЧеркасская область
 
 
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