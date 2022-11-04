https://ria.ru/20221104/trevoga-1829250293.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:08
2022-11-04T17:08
2022-11-04T17:17
специальная военная операция на украине
украина
полтавская область
в мире
кировоградская область
николаевская область
черкасская область
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти.Представители областных администраций Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей сообщили о сигнале тревоги в своих Telegram-каналах.При этом, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, сирены также звучат в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:08 04.11.2022 (обновлено: 17:17 04.11.2022)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Черкасской и еще трех областях Украины