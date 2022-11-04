https://ria.ru/20221104/trevoga-1829224359.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:07
2022-11-04T15:07
2022-11-04T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
николаевская область
кировоградская область
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти.Представители областных администраций Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей сообщили о сигнале тревоги в своих Telegram-каналах. При этом, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, сирены также звучат в Харьковской и Сумской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
полтавская область
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, николаевская область, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Николаевская область, Кировоградская область
15:07 04.11.2022 (обновлено: 15:35 04.11.2022)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, сообщили
местные власти.
Представители областных администраций Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей сообщили о сигнале тревоги в своих Telegram-каналах. При этом, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, сирены также звучат в Харьковской и Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.