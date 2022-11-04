https://ria.ru/20221104/trevoga-1829224359.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:07

2022-11-04T15:07

2022-11-04T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

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николаевская область

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти.Представители областных администраций Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей сообщили о сигнале тревоги в своих Telegram-каналах. При этом, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны, сирены также звучат в Харьковской и Сумской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

полтавская область

украина

николаевская область

кировоградская область

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Ольга Фомченкова

в мире, полтавская область, украина, николаевская область, кировоградская область