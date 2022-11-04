https://ria.ru/20221104/trevoga-1829160875.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях на Западной Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T05:55

2022-11-04T05:55

2022-11-04T06:50

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

вооруженные силы рф

украина

хмельницкий (город)

тернопольская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_d02e3d3733aba2bc296bc14f3e72b3d6.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях на Западной Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.Ведомство сообщало, что тревога звучала и в центральной части Украины: в Винницкой и Житомирской областях.Незадолго до этого воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожья, но ее уже отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей территории страны. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221103/svo-1828850695.html

https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1829018448.html

украина

хмельницкий (город)

тернопольская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, вооруженные силы рф, украина, хмельницкий (город), тернопольская область, в мире