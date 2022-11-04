https://ria.ru/20221104/trevoga-1829160875.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях на Западной Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T05:55
2022-11-04T05:55
2022-11-04T06:50
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях на Западной Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.Ведомство сообщало, что тревога звучала и в центральной части Украины: в Винницкой и Житомирской областях.Незадолго до этого воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожья, но ее уже отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей территории страны. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221103/svo-1828850695.html
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владимир зеленский, вооруженные силы рф, украина, хмельницкий (город), тернопольская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Украина, Хмельницкий (город), Тернопольская область, В мире