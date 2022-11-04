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Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах - РИА Новости, 04.11.2022
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Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах
Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах - РИА Новости, 04.11.2022
Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах
Дональд Трамп может 14 ноября объявить об участии в президентских выборах 2024 года, сообщает интернет-ресурс Axios со ссылкой на три источника, знакомых с... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:08
2022-11-04T16:08
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп может 14 ноября объявить об участии в президентских выборах 2024 года, сообщает интернет-ресурс Axios со ссылкой на три источника, знакомых с дебатами в окружении бывшего американского лидера.Трамп, как пишет издание, хочет при выдвижении своей кандидатуры "оседлать волну ожидаемой эйфории в Республиканской партии", которой прогнозируют победу на промежуточных выборах в конгресс на следующей неделе.
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
16:08 04.11.2022
 
Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах

Axios: Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп может 14 ноября объявить об участии в президентских выборах 2024 года, сообщает интернет-ресурс Axios со ссылкой на три источника, знакомых с дебатами в окружении бывшего американского лидера.
Трамп, как пишет издание, хочет при выдвижении своей кандидатуры "оседлать волну ожидаемой эйфории в Республиканской партии", которой прогнозируют победу на промежуточных выборах в конгресс на следующей неделе.
Сам Трамп прямо намекает на свое участие в гонке за Белый дом и обещает скорый анонс. "Готовьтесь. Это все, что я вам скажу. Очень скоро. Готовьтесь", - сказал он накануне на митинге в штате Айова.
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
07:36
Прогнозы Трампа: демократы рушат американскую мечту и вовлекают в войну
 
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