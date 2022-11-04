https://ria.ru/20221104/tramp-1829235990.html

Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах

Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах - РИА Новости, 04.11.2022

Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах

Дональд Трамп может 14 ноября объявить об участии в президентских выборах 2024 года, сообщает интернет-ресурс Axios со ссылкой на три источника, знакомых с... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:08

2022-11-04T16:08

2022-11-04T16:08

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп может 14 ноября объявить об участии в президентских выборах 2024 года, сообщает интернет-ресурс Axios со ссылкой на три источника, знакомых с дебатами в окружении бывшего американского лидера.Трамп, как пишет издание, хочет при выдвижении своей кандидатуры "оседлать волну ожидаемой эйфории в Республиканской партии", которой прогнозируют победу на промежуточных выборах в конгресс на следующей неделе.

https://ria.ru/20221104/tramp-1829163660.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, сша