https://ria.ru/20221104/tramp-1829163660.html

Прогнозы Трампа: демократы рушат американскую мечту и вовлекают в войну

Прогнозы Трампа: демократы рушат американскую мечту и вовлекают в войну - РИА Новости, 04.11.2022

Прогнозы Трампа: демократы рушат американскую мечту и вовлекают в войну

Бывший президент США Дональд Трамп призывает сторонников использовать предстоящие промежуточные выборы в конгресс, чтобы "снова сделать Америку великой",... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T07:36

2022-11-04T07:36

2022-11-04T07:36

в мире

цены на нефть

дональд трамп

джо байден

камала харрис

украина

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призывает сторонников использовать предстоящие промежуточные выборы в конгресс, чтобы "снова сделать Америку великой", угрожая в противном случае мировой войной, разрушением американской мечты и адом.Восьмого ноября пройдет основной этап голосования на промежуточных выборах в конгресс, избиратели распределят все 435 мандатов в палате представителей и 34 сенатских кресла. Сейчас конгресс контролируют демократы: места в сенате распределены поровну, перевес обеспечивает возглавляющая его вице-президент Камала Харрис, в палате у демократов 219 мест против 211 у республиканцев.Бывший президент США многие месяцы выступает в телеинтервью и на митингах в различных штатах с поддержкой республиканских кандидатов и неизменной критикой нынешнего руководителя страны Джо Байдена и его партии. Обозначенные Трампом острые тезисы в подборке РИА Новости.Убийцы американской мечты ведут страну в ад"Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту", - заявил Трамп в марте в штате Джорджия, а затем неоднократно повторил на митингах в других штатах.Политик поставил демократам неутешительный диагноз. "Демократы плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться", - сказал он.Происходящее в стране ни что иное, как упадок Байдена, резюмировал Трамп."Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?" - сказал Трамп."Нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного", - заявил Трамп.Действия администрации в контексте Украины могут привести к мировой войне, заявил Трамп. "У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США - ред.) действуют, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают", - сказал политик в одном из телеинтервью.Война "слабой и некомпетентной" власти против народаНынешняя администрация ни много, ни мало объявила стране энергетическую войну, заявил Трамп. Так он оценил высокие цены на бензин и продовольствие, которые несколько снизились по сравнению с летними рекордами, но все равно почти на полтора доллара выше, чем на момент завершения президентского срока Трампа. "После нас им оставалось только пойти на пляж и расслабиться", - заявил Трамп."Они уничтожают американскую мечту. Они не хотят, чтобы была американская мечта", - звучало рефреном в его выступлениях."Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше России или Китая", - сказал Трамп.Хотя центром его критики, конечно, всегда оставался победивший соперник, чья "слабость и некомпетентность создают реальный риск третьей мировой войны". "Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку", - считает Трамп."Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне", - заявил Трамп.По его словам, в "самый опасный период жизни" у американцев "президент, который не понимает, что происходит, что он говорит, где он".Показательное преследование "коррупции" БайденаДругое предвыборное обещание Трампа: антикоррупционное расследование в отношении Байдена. "У Байдена есть реальные скандалы. Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом", - обещал Трамп, едва вернувшись к выступлению на больших митингах.Нынешний президент отвергает обвинения в причастности к многочисленным зарубежным бизнес-проектам своего сына Хантера, который, в частности, входил в правление украинской компании "Бурисма"."Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняет, почему Джо отказался привлекать (китайскую) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир", - заявил Трамп."Он враг государства... Враг государства - это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: "Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо", - сказал Трамп.Демократы сдали позицииЭнергетика оставалась благодатной темой для критики нынешней администрации и демократов в целом, когда цены на нефть били рекорды: позиции США в сфере энергетики сданы, констатировал Трамп."Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран", - сказал он.Бывший президент охарактеризовал политику действующих американских властей как "полный провал", напомнив, что при нем стоимость галлона бензина составляла меньше двух долларов."Давайте взглянем на факты - цифры и результаты, которые невозможно отрицать. Я добился того, что галлон бензина стоил 1 доллар 87 центов. При них же (администрации Байдена – ред.) он стоил пять, шесть, семь – а в некоторых местах и вовсе восемь долларов", - отметил Трамп.Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии выборов, после которых бензин снова подорожает, прогнозировал Трамп. "Я наполнил эти стратегические резервы... которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами", - сказал Трамп.Сделать Америку великой сноваОтветом на ситуацию, в которой США "унижают" на мировой арене, Трамп предлагает победу в борьбе за конгресс."Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде", - сказал Трамп, впервые после ухода с должности появившись в Вашингтоне на форуме America First Policy Institute."Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится", - пояснил Трамп.Решение было предложено также на митинге сторонников. "Если мы ничего не можем сделать с упадком Байдена, мы можем прийти на выборы в ноябре и сделать Америку снова великой", - заявил Трамп в апреле в штате Мичиган.В этом контексте Трамп даже вспомнил Владимира Ленина, процитировав, впрочем, цитату, которую чаще приписывают другому советскому лидеру Иосифу Сталину, хотя и тут есть сомнения в ее достоверности."Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда", - заявил Трамп в штате Пенсильвания."Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится", - сказал он.

https://ria.ru/20221102/ssha-1828435112.html

https://ria.ru/20221102/opros-1828814936.html

https://ria.ru/20221103/ssha-1828832779.html

https://ria.ru/20221103/rossiya-1829140816.html

https://ria.ru/20221103/bayden-1828839868.html

https://ria.ru/20221104/tramp-1829158970.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, дональд трамп, джо байден, камала харрис, украина, россия, сша, опек