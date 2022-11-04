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Трамп оценил вероятность участия в выборах 2024 года - РИА Новости, 04.11.2022
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Трамп оценил вероятность участия в выборах 2024 года
Трамп оценил вероятность участия в выборах 2024 года - РИА Новости, 04.11.2022
Трамп оценил вероятность участия в выборах 2024 года
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах и пообещал "очень скоро" раскрыть свои планы. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T04:59
2022-11-04T07:17
в мире
дональд трамп
джо байден
сша
айова
политика
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах и пообещал "очень скоро" раскрыть свои планы.Ожидается, что Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден объявят об участии в президентской гонке 2024 года после назначенных на следующий вторник промежуточных выборов в конгресс."Готовьтесь. Это все, что я вам скажу. Очень скоро. Готовьтесь", - добавил он.Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша, айова, политика
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США, Айова, Политика
04:59 04.11.2022 (обновлено: 07:17 04.11.2022)
 
Трамп оценил вероятность участия в выборах 2024 года

Экс-президент США Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах и пообещал "очень скоро" раскрыть свои планы.
Ожидается, что Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден объявят об участии в президентской гонке 2024 года после назначенных на следующий вторник промежуточных выборов в конгресс.
"Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м... И сейчас, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной я, очень, очень вероятно, еще раз это сделаю. О'кей?" - сказал Трамп на митинге в штате Айова.
"Готовьтесь. Это все, что я вам скажу. Очень скоро. Готовьтесь", - добавил он.
Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.
Бывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:04
В Париже считают, что Трамп или похожий человек может прийти к власти в США
 
В миреДональд ТрампДжо БайденСШААйоваПолитика
 
 
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