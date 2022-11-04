https://ria.ru/20221104/tramp-1829158970.html

Трамп оценил вероятность участия в выборах 2024 года

Трамп оценил вероятность участия в выборах 2024 года - РИА Новости, 04.11.2022

Трамп оценил вероятность участия в выборах 2024 года

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах и пообещал "очень скоро" раскрыть свои планы. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T04:59

2022-11-04T04:59

2022-11-04T07:17

в мире

дональд трамп

джо байден

сша

айова

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах и пообещал "очень скоро" раскрыть свои планы.Ожидается, что Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден объявят об участии в президентской гонке 2024 года после назначенных на следующий вторник промежуточных выборов в конгресс."Готовьтесь. Это все, что я вам скажу. Очень скоро. Готовьтесь", - добавил он.Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.

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в мире, дональд трамп, джо байден, сша, айова, политика