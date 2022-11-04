04:59 04.11.2022 (обновлено: 07:17 04.11.2022)
Трамп оценил вероятность участия в выборах 2024 года
Экс-президент США Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах
© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах и пообещал "очень скоро" раскрыть свои планы.
Ожидается, что Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден объявят об участии в президентской гонке 2024 года после назначенных на следующий вторник промежуточных выборов в конгресс.
"Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м... И сейчас, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной я, очень, очень вероятно, еще раз это сделаю. О'кей?" - сказал Трамп на митинге в штате Айова.
"Готовьтесь. Это все, что я вам скажу. Очень скоро. Готовьтесь", - добавил он.
Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.