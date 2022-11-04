https://ria.ru/20221104/telo-1829296370.html
В квартире в Москве обнаружили тело мужчины
В квартире в Москве обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 05.11.2022
В квартире в Москве обнаружили тело мужчины
Проводится проверка после обнаружения тела мужчины в квартире на юго-востоке столицы, где находились мать и двое ее детей, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T23:35
2022-11-04T23:35
2022-11-05T10:11
происшествия
жилье
москва
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Проводится проверка после обнаружения тела мужчины в квартире на юго-востоке столицы, где находились мать и двое ее детей, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы."В квартире жилого дома на улице Шоссейной обнаружены двое малолетних детей. С детьми находилась мать. Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей 2009, 2011 и двое 2021 годов рождения. <...> На кухне обнаружено тело 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, являющегося мужем хозяйки квартиры", — говорится в сообщении.Как уточняется, услышав плач детей, соседи вызвали полицию.Прокуратура Москвы устанавливает все обстоятельства случившегося и впоследствии примет решение по факту соблюдения прав и законных интересов детей, их дальнейшего жизнеустройства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, москва
Происшествия, Жилье, Москва
23:35 04.11.2022 (обновлено: 10:11 05.11.2022)
В квартире в Москве обнаружили тело мужчины
Прокуратура: в квартире на Шоссейной улице в Москве обнаружили тело 27-летнего мужчины
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Проводится проверка после обнаружения тела мужчины в квартире на юго-востоке столицы, где находились мать и двое ее детей, сообщила пресс-служба
прокуратуры Москвы.
"В квартире жилого дома на улице Шоссейной обнаружены двое малолетних детей. С детьми находилась мать. Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей 2009, 2011 и двое 2021 годов рождения. <...> На кухне обнаружено тело 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, являющегося мужем хозяйки квартиры", — говорится в сообщении.
Как уточняется, услышав плач детей, соседи вызвали полицию.
Прокуратура Москвы устанавливает все обстоятельства случившегося и впоследствии примет решение по факту соблюдения прав и законных интересов детей, их дальнейшего жизнеустройства.