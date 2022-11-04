https://ria.ru/20221104/telo-1829296370.html

В квартире в Москве обнаружили тело мужчины

В квартире в Москве обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 05.11.2022

В квартире в Москве обнаружили тело мужчины

Проводится проверка после обнаружения тела мужчины в квартире на юго-востоке столицы, где находились мать и двое ее детей, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-04T23:35

2022-11-04T23:35

2022-11-05T10:11

происшествия

жилье

москва

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Проводится проверка после обнаружения тела мужчины в квартире на юго-востоке столицы, где находились мать и двое ее детей, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы."В квартире жилого дома на улице Шоссейной обнаружены двое малолетних детей. С детьми находилась мать. Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей 2009, 2011 и двое 2021 годов рождения. <...> На кухне обнаружено тело 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, являющегося мужем хозяйки квартиры", — говорится в сообщении.Как уточняется, услышав плач детей, соседи вызвали полицию.Прокуратура Москвы устанавливает все обстоятельства случившегося и впоследствии примет решение по факту соблюдения прав и законных интересов детей, их дальнейшего жизнеустройства.

https://ria.ru/20221101/ubiystvo-1828320640.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, москва