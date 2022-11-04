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Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков - РИА Новости, 04.11.2022
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Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков
Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков - РИА Новости, 04.11.2022
Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков
Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине тяжелую военную технику, в частности 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:22
2022-11-04T19:32
нидерланды
в мире
т-72 "урал"
украина
чехия
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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине тяжелую военную технику, в частности 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро, говорится в заявлении минобороны страны."Нидерланды в очередной раз поставят Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета помощи составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены для танков Т-72", - сообщили в пятницу в голландском оборонном ведомстве.Отмечается, что Нидерланды совместно с США и Чехией поставят Киеву 90 модернизированных танков."Вместе с США и Чехией Нидерланды поставят из Чехии 90 модернизированных танков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221104/pentagon-1829264482.html
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нидерланды, в мире, т-72 "урал", украина, чехия
Нидерланды, В мире, Т-72 "Урал", Украина, Чехия
19:22 04.11.2022 (обновлено: 19:32 04.11.2022)
 
Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков

Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков в рамках военной помощи

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Нидерландов . Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине тяжелую военную технику, в частности 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро, говорится в заявлении минобороны страны.
"Нидерланды в очередной раз поставят Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета помощи составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены для танков Т-72", - сообщили в пятницу в голландском оборонном ведомстве.
Отмечается, что Нидерланды совместно с США и Чехией поставят Киеву 90 модернизированных танков.
"Вместе с США и Чехией Нидерланды поставят из Чехии 90 модернизированных танков", - говорится в сообщении.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
18:38Специальная военная операция на Украине
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине
 
НидерландыВ миреТ-72 "Урал"УкраинаЧехия
 
 
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