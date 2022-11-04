https://ria.ru/20221104/tank-1829270041.html

Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков

Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков - РИА Новости, 04.11.2022

Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине 90 танков

Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине тяжелую военную технику, в частности 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:22

2022-11-04T19:22

2022-11-04T19:32

нидерланды

в мире

т-72 "урал"

украина

чехия

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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине тяжелую военную технику, в частности 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро, говорится в заявлении минобороны страны."Нидерланды в очередной раз поставят Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета помощи составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены для танков Т-72", - сообщили в пятницу в голландском оборонном ведомстве.Отмечается, что Нидерланды совместно с США и Чехией поставят Киеву 90 модернизированных танков."Вместе с США и Чехией Нидерланды поставят из Чехии 90 модернизированных танков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221104/pentagon-1829264482.html

нидерланды

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чехия

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нидерланды, в мире, т-72 "урал", украина, чехия