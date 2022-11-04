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Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.11.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T06:19
2022-11-04T06:19
2022-11-04T07:37
специальная военная операция на украине
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макеевка
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происшествия
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Происшествия
06:19 04.11.2022 (обновлено: 07:37 04.11.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку "натовскими" снарядами