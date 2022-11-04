https://ria.ru/20221104/svo-1829161790.html

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.11.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T06:19

2022-11-04T06:19

2022-11-04T07:37

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

россия

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия