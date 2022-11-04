https://ria.ru/20221104/svo-1829160370.html
В трех регионах запада Украины объявили воздушную тревогу
В трех регионах запада Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022
В трех регионах запада Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T05:35
2022-11-04T05:35
2022-11-04T06:23
специальная военная операция на украине
в мире
тернопольская область
украина
россия
происшествия
хмельницкая область
ровненская область
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской областях Украины.Незадолго до этого тревога звучала в Черкасской, Киевской, Харьковской и Кировоградской областях страны, но ее уже отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1828999677.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Тернопольская область, Украина, Россия, Происшествия, Хмельницкая область, Ровненская область, Вооруженные силы РФ
05:35 04.11.2022 (обновлено: 06:23 04.11.2022)
В трех регионах запада Украины объявили воздушную тревогу
Власти трех регионов запада Украины сообщили о воздушной тревоге