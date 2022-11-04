https://ria.ru/20221104/svo-1829160370.html

В трех регионах запада Украины объявили воздушную тревогу

В трех регионах запада Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022

В трех регионах запада Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T05:35

2022-11-04T05:35

2022-11-04T06:23

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ровненская область

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской областях Украины.Незадолго до этого тревога звучала в Черкасской, Киевской, Харьковской и Кировоградской областях страны, но ее уже отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1828999677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

россия

хмельницкая область

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