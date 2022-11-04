https://ria.ru/20221104/svo-1829158322.html
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях - РИА Новости, 04.11.2022
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T04:45
2022-11-04T04:45
2022-11-04T04:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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владимир зеленский
вооруженные силы рф
происшествия
киевская область
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Черкасской областях Украины.Незадолго до этого тревога звучала в Одесской, Николаевской и Винницкой областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, но ее уже отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221104/komandir-1829157028.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Киевская область, Винницкая область, Житомирская область
04:45 04.11.2022 (обновлено: 04:56 04.11.2022)
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях
Власти Киевской, Харьковской и еще двух областей Украины сообщили о воздушной тревоге