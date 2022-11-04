https://ria.ru/20221104/ssha-1829277719.html

СМИ: разведка США считает, что Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере

СМИ: разведка США считает, что Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере - РИА Новости, 04.11.2022

СМИ: разведка США считает, что Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере

Телеканал CNN со ссылкой на неназванные данные американской разведки утверждает, что Иран якобы добивается помощи России в приобретении материалов для... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:30

2022-11-04T20:30

2022-11-04T20:30

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на неназванные данные американской разведки утверждает, что Иран якобы добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия - цели, которую иранские власти неоднократно опровергали.Отмечается, что при этом остается неясным, согласилась ли Москва на просьбы Тегерана.По информации телеканала, администрация президента США Джо Байдена с обеспокоенностью наблюдает за возможным развитием отношений между РФ и Ираном."Сторонние сделки с Россией, которые коренным образом подорвали структуру соглашения 2015 года, будут вызывать серьезную обеспокоенность и еще сильнее уменьшат возможность возвращения к соглашению", - отметил анонимный чиновник американской администрации на вопрос телеканала, было ли развивающееся партнерство между РФ и Ираном фактором срыва переговоров по ядерной сделке.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный.Глава МИД России Сергей Лавров заявил в августе, что Москву полностью устраивает последний текст договорённости о восстановлении СВПД, она ориентируется на позицию Ирана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь указала на то, что именно США в мае 2018 года пошли на односторонний разрыв всеобъемлющих договорённостей по иранской ядерной программе и допустили массу грубых нарушений резолюции СБ ООН 2231.В последнее время в американской администрации заявляют, что США остаются далеки от возвращения к ядерной сделке с Ираном, не видят шансов восстановить ее в ближайшее время. Такие заявления звучат на фоне утверждений странами Запада о том, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран отвергают подобные заявления, в МИД РФ отмечали, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов отметил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа СВПД.

https://ria.ru/20221104/ispytaniya-1829271526.html

https://ria.ru/20221104/gotovnost-1829233340.html

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сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, дональд трамп, нед прайс, иран, россия, сша, совет безопасности оон, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)