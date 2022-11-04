СМИ: разведка США считает, что Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере
CNN: разведка США утверждает, что Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на неназванные данные американской разведки утверждает, что Иран якобы добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия - цели, которую иранские власти неоднократно опровергали.
"Сведения разведки указывают на то, что Иран просит Россию помочь приобрести дополнительные ядерные материалы и изготовить ядерное топливо... Топливо может <...> потенциально еще больше сократить так называемое "время прорыва" Ирана к созданию ядерного оружия", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что при этом остается неясным, согласилась ли Москва на просьбы Тегерана.
По информации телеканала, администрация президента США Джо Байдена с обеспокоенностью наблюдает за возможным развитием отношений между РФ и Ираном.
"Сторонние сделки с Россией, которые коренным образом подорвали структуру соглашения 2015 года, будут вызывать серьезную обеспокоенность и еще сильнее уменьшат возможность возвращения к соглашению", - отметил анонимный чиновник американской администрации на вопрос телеканала, было ли развивающееся партнерство между РФ и Ираном фактором срыва переговоров по ядерной сделке.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в августе, что Москву полностью устраивает последний текст договорённости о восстановлении СВПД, она ориентируется на позицию Ирана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь указала на то, что именно США в мае 2018 года пошли на односторонний разрыв всеобъемлющих договорённостей по иранской ядерной программе и допустили массу грубых нарушений резолюции СБ ООН 2231.
В последнее время в американской администрации заявляют, что США остаются далеки от возвращения к ядерной сделке с Ираном, не видят шансов восстановить ее в ближайшее время. Такие заявления звучат на фоне утверждений странами Запада о том, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран отвергают подобные заявления, в МИД РФ отмечали, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов отметил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа СВПД.