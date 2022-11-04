16:55 04.11.2022 (обновлено: 17:29 04.11.2022)
В США заявили о падении гегемонии в борьбе против России и Китая
Бывший американский разведчик Риттер заявил о поражении США в борьбе против России и Китая
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американская гегемония находится в упадке, уступая место многополярности в международных отношениях, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в статье для Consortium News.
"Эпоха американского превосходства прошла. Пора переходить к тому, что ждет нас в будущем, — к новой эпохе многополярности, где Америка лишь одна из многих", — отметил автор.
Он указал на существование двух взглядов на будущее мирового порядка. По словам эксперта, победить сможет только один из них.
"Линии сражения уже очерчены: с одной стороны однополярность, возглавляемая США, с другой — многополярность под руководством России и Китая", — пояснил Риттер.
При этом в статье отмечается, что Вашингтон уже терпит поражение в этом противостоянии: G7 уступает БРИКС, в НАТО происходит раскол, в то время как ШОС укрепляет свои позиции. Кроме того, добавил автор, ЕС находится на грани распада, а Трансевразийский экономический союз, основанный на взглядах Москвы и Пекина, наоборот, процветает.
"США находятся в упадке. Американская модель демократии терпит крах у себя дома, она больше не способна показывать пример для подражания на мировой арене", — заключил офицер.
Ранее во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что баланс интересов невозможно найти в условиях гегемонии. По словам президента, сторонникам контроля над другими государствами придется считаться с законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения — и не на словах, а на деле.