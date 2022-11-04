https://ria.ru/20221104/ssha-1829246407.html

В США заявили о падении гегемонии в борьбе против России и Китая

В США заявили о падении гегемонии в борьбе против России и Китая - РИА Новости, 04.11.2022

В США заявили о падении гегемонии в борьбе против России и Китая

Американская гегемония находится в упадке, уступая место многополярности в международных отношениях, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:55

2022-11-04T16:55

2022-11-04T17:29

в мире

цены на нефть

владимир путин

сша

америка

россия

брикс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767046091_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d0658e1fdb3f1cded0d7c89642e98cbb.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американская гегемония находится в упадке, уступая место многополярности в международных отношениях, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в статье для Consortium News."Эпоха американского превосходства прошла. Пора переходить к тому, что ждет нас в будущем, — к новой эпохе многополярности, где Америка лишь одна из многих", — отметил автор.Он указал на существование двух взглядов на будущее мирового порядка. По словам эксперта, победить сможет только один из них."Линии сражения уже очерчены: с одной стороны однополярность, возглавляемая США, с другой — многополярность под руководством России и Китая", — пояснил Риттер.При этом в статье отмечается, что Вашингтон уже терпит поражение в этом противостоянии: G7 уступает БРИКС, в НАТО происходит раскол, в то время как ШОС укрепляет свои позиции. Кроме того, добавил автор, ЕС находится на грани распада, а Трансевразийский экономический союз, основанный на взглядах Москвы и Пекина, наоборот, процветает."США находятся в упадке. Американская модель демократии терпит крах у себя дома, она больше не способна показывать пример для подражания на мировой арене", — заключил офицер.Ранее во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что баланс интересов невозможно найти в условиях гегемонии. По словам президента, сторонникам контроля над другими государствами придется считаться с законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения — и не на словах, а на деле.

https://ria.ru/20221104/krizis-1829162890.html

https://ria.ru/20221104/bayden-1829182482.html

https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829245734.html

сша

америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, владимир путин, сша, америка, россия, брикс, нато, шос