https://ria.ru/20221104/ssha-1829227804.html

Американцев шокировал заработок Байдена до президентства

Американцев шокировал заработок Байдена до президентства - РИА Новости, 04.11.2022

Американцев шокировал заработок Байдена до президентства

Президент США Джо Байден напомнил избирателям в Нью-Мексико, что после ухода с поста вице-президента в 2017 году он был профессором в Пенсильванском... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:21

2022-11-04T15:21

2022-11-04T17:21

в мире

джо байден

сша

нью-мексико

пенсильванский университет

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден напомнил избирателям в Нью-Мексико, что после ухода с поста вице-президента в 2017 году он был профессором в Пенсильванском университете, пишет американская газета New York Post.При этом, отмечает издание, он прочитал всего лишь дюжину лекций.Читатели газеты пришли в шок от этих цифр, назвав главу Белого дома "наглым мошенником"."Байден мог бы стать профессором, если бы нашел дорогу в университет", — написал один из пользователей."Похоже, единственный талант, которым обладает семья Байденов, заключается в умении зарабатывать деньги абсолютно ни за что", — добавил другой."Главный лжец, вот так и растрачиваются деньги бедных американцев", — подчеркнул еще один читатель."Джо Байден стал бы великим профессором, если бы у него были мозги. То же самое и с его президентством", — отметил четвертый пользователь."Старый Джо каждый день себя компрометирует и рассказывает про свои грязные делишки, ему пора на покой", — заключили читатели.Байден выступал перед избирателями в Нью-Мексико в рамках трехдневного тура, направленного на поддержку демократов перед промежуточными выборами в конгресс.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829171089.html

https://ria.ru/20221103/bayden-1829144109.html

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нью-мексико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, сша, нью-мексико, пенсильванский университет