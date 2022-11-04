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Американцев шокировал заработок Байдена до президентства - РИА Новости, 04.11.2022
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Американцев шокировал заработок Байдена до президентства
Американцев шокировал заработок Байдена до президентства - РИА Новости, 04.11.2022
Американцев шокировал заработок Байдена до президентства
Президент США Джо Байден напомнил избирателям в Нью-Мексико, что после ухода с поста вице-президента в 2017 году он был профессором в Пенсильванском... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:21
2022-11-04T17:21
в мире
джо байден
сша
нью-мексико
пенсильванский университет
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден напомнил избирателям в Нью-Мексико, что после ухода с поста вице-президента в 2017 году он был профессором в Пенсильванском университете, пишет американская газета New York Post.При этом, отмечает издание, он прочитал всего лишь дюжину лекций.Читатели газеты пришли в шок от этих цифр, назвав главу Белого дома "наглым мошенником"."Байден мог бы стать профессором, если бы нашел дорогу в университет", — написал один из пользователей."Похоже, единственный талант, которым обладает семья Байденов, заключается в умении зарабатывать деньги абсолютно ни за что", — добавил другой."Главный лжец, вот так и растрачиваются деньги бедных американцев", — подчеркнул еще один читатель."Джо Байден стал бы великим профессором, если бы у него были мозги. То же самое и с его президентством", — отметил четвертый пользователь."Старый Джо каждый день себя компрометирует и рассказывает про свои грязные делишки, ему пора на покой", — заключили читатели.Байден выступал перед избирателями в Нью-Мексико в рамках трехдневного тура, направленного на поддержку демократов перед промежуточными выборами в конгресс.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829171089.html
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в мире, джо байден, сша, нью-мексико, пенсильванский университет
В мире, Джо Байден, США, Нью-Мексико, Пенсильванский университет
15:21 04.11.2022 (обновлено: 17:21 04.11.2022)
 
Американцев шокировал заработок Байдена до президентства

Читателей NYP шокировал заработанный Байденом миллион долларов в должности профессора

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден напомнил избирателям в Нью-Мексико, что после ухода с поста вице-президента в 2017 году он был профессором в Пенсильванском университете, пишет американская газета New York Post.
"Работая профессором, он заработал почти миллион долларов", — говорится в публикации.
При этом, отмечает издание, он прочитал всего лишь дюжину лекций.
Читатели газеты пришли в шок от этих цифр, назвав главу Белого дома "наглым мошенником".
"Байден мог бы стать профессором, если бы нашел дорогу в университет", — написал один из пользователей.
"Похоже, единственный талант, которым обладает семья Байденов, заключается в умении зарабатывать деньги абсолютно ни за что", — добавил другой.
"Главный лжец, вот так и растрачиваются деньги бедных американцев", — подчеркнул еще один читатель.
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"Джо Байден стал бы великим профессором, если бы у него были мозги. То же самое и с его президентством", — отметил четвертый пользователь.
"Старый Джо каждый день себя компрометирует и рассказывает про свои грязные делишки, ему пора на покой", — заключили читатели.
Байден выступал перед избирателями в Нью-Мексико в рамках трехдневного тура, направленного на поддержку демократов перед промежуточными выборами в конгресс.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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В миреДжо БайденСШАНью-МексикоПенсильванский университет
 
 
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