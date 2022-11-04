https://ria.ru/20221104/ssha-1829199661.html

СМИ: Запад договорился об условии применения потолка цен на нефть из России

СМИ: Запад договорился об условии применения потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 04.11.2022

СМИ: Запад договорился об условии применения потолка цен на нефть из России

Страны Запада договорились, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться ограничение цен, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:40

2022-11-04T12:40

2022-11-04T13:43

цены на нефть

сша

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россия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Страны Запада договорились, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться ограничение цен, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."США и их союзники решили, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше, что означает, что повторные продажи той же нефти не должны будут подпадать под ограничение", — рассказали газете источники.При этом, по их словам, посреднические сделки с российской нефтью, происходящие в море, все равно должны подпадать под ограничение цены. Но если этот груз переработали в нефтепродукты (например, бензин), то он снова может торговаться в море без ограничения.Кроме того, отмечает WSJ, страны "Большой семерки" и Австралия планируют запретить своим фирмам страховать транспортировку российской нефти, если ту будут продавать ниже установленной цены. То есть Запад фактически намерен диктовать цену, по которой Россия должна продавать свою нефть, ведь большая часть мировых морских услуг базируется именно в этих странах.Окончательно с предельной ценой на российскую нефть США и их партнеры еще не определились, но надеются решить этот вопрос в ближайшие недели, говорится в статье.С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться пока не удалось. Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала определить потолок цен на российскую нефть на уровне примерно 60 долларов за баррель.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.

https://ria.ru/20221028/potolok-1827567742.html

https://ria.ru/20221026/gaz-1827033716.html

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цены на нефть, сша, экономика, россия