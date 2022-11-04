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Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен - РИА Новости, 04.11.2022
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Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен
Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен - РИА Новости, 04.11.2022
Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен
Индейцы навахо предлагают властям США задуматься о расходовании многомиллиардных средств, выделяемых в качестве помощи другим странам, на нужды племенных общин, РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:21
2022-11-04T09:22
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Индейцы навахо предлагают властям США задуматься о расходовании многомиллиардных средств, выделяемых в качестве помощи другим странам, на нужды племенных общин, заявил РИА Новости президент резервации Навахо-Нейшен Джонатан Нез."Как вы знаете, народ навахо всегда поддерживал демократию и распространение демократии по всему миру. Из всех представленных в этой стране этнических групп представителей навахо служит в наших вооруженных силах больше всех остальных. Уран, добываемый на наших землях, используется для помощи в ведении войны и распространении демократии... Разумеется, мы поддерживаем это, но внутри нашей страны также существует множество потребностей", - сказал по телефону Нез, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу конгресса о выделении Украине очередного масштабного пакета помощи на сумму в 50 миллиардов долларов.Как подчеркнул глава резервации, "некоторые из этих ресурсов могут быть использованы прямо здесь, в США, для удовлетворения нужд племенных общин".Администрация президента США Джо Байдена выступает за то, чтобы продолжать поддерживать Украину в экономической и военной сферах, выделяя на это все новые и новые средства. Вашингтон выступает крупнейшим международным донором Киева - с января 2021 года объем выделенной военной помощи превысил 18,5 миллиардов долларов.Между тем в последнее время в Штатах звучат опасения по поводу того, что, в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, новый состав конгресса может занять "более скептическую позицию" относительно поддержки Киева. В этой связи, как сообщал ранее телеканал NBC, законодатели намерены до января 2023 года одобрить выделение нового транша помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221103/ssha-1828854336.html
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в мире, джо байден, сша, украина, киев, nbc
В мире, Джо Байден, США, Украина, Киев, NBC
09:21 04.11.2022 (обновлено: 09:22 04.11.2022)
 
Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен

Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен, а не других стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Индейцы навахо предлагают властям США задуматься о расходовании многомиллиардных средств, выделяемых в качестве помощи другим странам, на нужды племенных общин, заявил РИА Новости президент резервации Навахо-Нейшен Джонатан Нез.
"Как вы знаете, народ навахо всегда поддерживал демократию и распространение демократии по всему миру. Из всех представленных в этой стране этнических групп представителей навахо служит в наших вооруженных силах больше всех остальных. Уран, добываемый на наших землях, используется для помощи в ведении войны и распространении демократии... Разумеется, мы поддерживаем это, но внутри нашей страны также существует множество потребностей", - сказал по телефону Нез, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу конгресса о выделении Украине очередного масштабного пакета помощи на сумму в 50 миллиардов долларов.
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:18
Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев
Как подчеркнул глава резервации, "некоторые из этих ресурсов могут быть использованы прямо здесь, в США, для удовлетворения нужд племенных общин".
Администрация президента США Джо Байдена выступает за то, чтобы продолжать поддерживать Украину в экономической и военной сферах, выделяя на это все новые и новые средства. Вашингтон выступает крупнейшим международным донором Киева - с января 2021 года объем выделенной военной помощи превысил 18,5 миллиардов долларов.
Между тем в последнее время в Штатах звучат опасения по поводу того, что, в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, новый состав конгресса может занять "более скептическую позицию" относительно поддержки Киева. В этой связи, как сообщал ранее телеканал NBC, законодатели намерены до января 2023 года одобрить выделение нового транша помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов.
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Антонов прокомментировал возможные итоги промежуточных выборов в США
 
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