09:21 04.11.2022 (обновлено: 09:22 04.11.2022)
Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен
Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен, а не других стран
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Индейцы навахо предлагают властям США задуматься о расходовании многомиллиардных средств, выделяемых в качестве помощи другим странам, на нужды племенных общин, заявил РИА Новости президент резервации Навахо-Нейшен Джонатан Нез.
"Как вы знаете, народ навахо всегда поддерживал демократию и распространение демократии по всему миру. Из всех представленных в этой стране этнических групп представителей навахо служит в наших вооруженных силах больше всех остальных. Уран, добываемый на наших землях, используется для помощи в ведении войны и распространении демократии... Разумеется, мы поддерживаем это, но внутри нашей страны также существует множество потребностей", - сказал по телефону Нез, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу конгресса о выделении Украине очередного масштабного пакета помощи на сумму в 50 миллиардов долларов.
Как подчеркнул глава резервации, "некоторые из этих ресурсов могут быть использованы прямо здесь, в США, для удовлетворения нужд племенных общин".
Администрация президента США Джо Байдена выступает за то, чтобы продолжать поддерживать Украину в экономической и военной сферах, выделяя на это все новые и новые средства. Вашингтон выступает крупнейшим международным донором Киева - с января 2021 года объем выделенной военной помощи превысил 18,5 миллиардов долларов.
Между тем в последнее время в Штатах звучат опасения по поводу того, что, в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, новый состав конгресса может занять "более скептическую позицию" относительно поддержки Киева. В этой связи, как сообщал ранее телеканал NBC, законодатели намерены до января 2023 года одобрить выделение нового транша помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов.