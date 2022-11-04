https://ria.ru/20221104/ssha-1829170489.html

Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен

Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен - РИА Новости, 04.11.2022

Индейцы навахо призвали власти США выделять деньги на нужды племен

Индейцы навахо предлагают властям США задуматься о расходовании многомиллиардных средств, выделяемых в качестве помощи другим странам, на нужды племенных общин, РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:21

2022-11-04T09:21

2022-11-04T09:22

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Индейцы навахо предлагают властям США задуматься о расходовании многомиллиардных средств, выделяемых в качестве помощи другим странам, на нужды племенных общин, заявил РИА Новости президент резервации Навахо-Нейшен Джонатан Нез."Как вы знаете, народ навахо всегда поддерживал демократию и распространение демократии по всему миру. Из всех представленных в этой стране этнических групп представителей навахо служит в наших вооруженных силах больше всех остальных. Уран, добываемый на наших землях, используется для помощи в ведении войны и распространении демократии... Разумеется, мы поддерживаем это, но внутри нашей страны также существует множество потребностей", - сказал по телефону Нез, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу конгресса о выделении Украине очередного масштабного пакета помощи на сумму в 50 миллиардов долларов.Как подчеркнул глава резервации, "некоторые из этих ресурсов могут быть использованы прямо здесь, в США, для удовлетворения нужд племенных общин".Администрация президента США Джо Байдена выступает за то, чтобы продолжать поддерживать Украину в экономической и военной сферах, выделяя на это все новые и новые средства. Вашингтон выступает крупнейшим международным донором Киева - с января 2021 года объем выделенной военной помощи превысил 18,5 миллиардов долларов.Между тем в последнее время в Штатах звучат опасения по поводу того, что, в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, новый состав конгресса может занять "более скептическую позицию" относительно поддержки Киева. В этой связи, как сообщал ранее телеканал NBC, законодатели намерены до января 2023 года одобрить выделение нового транша помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828854336.html

https://ria.ru/20221104/ssha-1829149743.html

сша

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в мире, джо байден, сша, украина, киев, nbc