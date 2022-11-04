https://ria.ru/20221104/ssha-1829153263.html

Суд в США распорядился поставить под внешнее наблюдение компанию Трампа

Суд в США распорядился поставить под внешнее наблюдение компанию Трампа - РИА Новости, 04.11.2022

Суд в США распорядился поставить под внешнее наблюдение компанию Трампа

Нью-йоркский суд распорядился поставить под внешнее наблюдение Trump Organization, чтобы не допустить продолжения "мошеннической деятельности" в компании... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T02:11

2022-11-04T02:11

2022-11-04T02:11

в мире

дональд трамп

нью-йорк (город)

сша

флорида

trump organization

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Нью-йоркский суд распорядился поставить под внешнее наблюдение Trump Organization, чтобы не допустить продолжения "мошеннической деятельности" в компании экс-президента США Дональда Трампа, сообщили местные СМИ.Решение ограничит возможности компании заключать сделки, продавать активы и менять корпоративную структуру.Судья Артур Энгрон заявил, что Трамп и его компания "продемонстрировали склонность к мошенничеству", и назначение стороннего контролера позволит не допустить "дальнейших мошеннических или противозаконных операций до завершения рассмотрения иска".В нью-йоркском суде рассматривается гражданский иск штата к Trump Organization, которая подозревается в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот и иных экономических бенефиций. Всего против Trump Organization выдвинуты обвинения по 10 пунктам, а против бывшего финансиста - по 15.Обвинение, которое возглавляет генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но использовав высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. Демократка Джеймс добивается штрафа в 250 миллионов долларов и постоянного запрета на ведение республиканцем Трампом бизнеса в пределах штата. Экс-президент отрицает все обвинения.Трамп раскритиковал решение судьи, назвав его "марионеткой генерального прокурора Нью-Йорка и других заклятых врагов Республиканской партии"."Это коммунизм, пришедший на наши берега. Бизнес будет бежать из Нью-Йорка, что уже происходит, в другие штаты и страны. Сегодняшнее нелепое решение носит политически мотивированный характер", - говорится в заявлении бывшего президента. Он призвал суды Нью-Йорка и Флориды "остановить эту инквизицию"."Нам нужно дать отпор радикальной тирании и спасти нашу страну", - заявил Трамп.

https://ria.ru/20221103/tramp-1829114820.html

https://ria.ru/20221103/bayden-1828839868.html

нью-йорк (город)

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, флорида, trump organization