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Суд в США распорядился поставить под внешнее наблюдение компанию Трампа - РИА Новости, 04.11.2022
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Суд в США распорядился поставить под внешнее наблюдение компанию Трампа
Суд в США распорядился поставить под внешнее наблюдение компанию Трампа - РИА Новости, 04.11.2022
Суд в США распорядился поставить под внешнее наблюдение компанию Трампа
Нью-йоркский суд распорядился поставить под внешнее наблюдение Trump Organization, чтобы не допустить продолжения "мошеннической деятельности" в компании... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:11
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в мире
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
флорида
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Нью-йоркский суд распорядился поставить под внешнее наблюдение Trump Organization, чтобы не допустить продолжения "мошеннической деятельности" в компании экс-президента США Дональда Трампа, сообщили местные СМИ.Решение ограничит возможности компании заключать сделки, продавать активы и менять корпоративную структуру.Судья Артур Энгрон заявил, что Трамп и его компания "продемонстрировали склонность к мошенничеству", и назначение стороннего контролера позволит не допустить "дальнейших мошеннических или противозаконных операций до завершения рассмотрения иска".В нью-йоркском суде рассматривается гражданский иск штата к Trump Organization, которая подозревается в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот и иных экономических бенефиций. Всего против Trump Organization выдвинуты обвинения по 10 пунктам, а против бывшего финансиста - по 15.Обвинение, которое возглавляет генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но использовав высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. Демократка Джеймс добивается штрафа в 250 миллионов долларов и постоянного запрета на ведение республиканцем Трампом бизнеса в пределах штата. Экс-президент отрицает все обвинения.Трамп раскритиковал решение судьи, назвав его "марионеткой генерального прокурора Нью-Йорка и других заклятых врагов Республиканской партии"."Это коммунизм, пришедший на наши берега. Бизнес будет бежать из Нью-Йорка, что уже происходит, в другие штаты и страны. Сегодняшнее нелепое решение носит политически мотивированный характер", - говорится в заявлении бывшего президента. Он призвал суды Нью-Йорка и Флориды "остановить эту инквизицию"."Нам нужно дать отпор радикальной тирании и спасти нашу страну", - заявил Трамп.
https://ria.ru/20221103/tramp-1829114820.html
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в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, флорида, trump organization
В мире, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), США, Флорида, Trump Organization
02:11 04.11.2022
 
Суд в США распорядился поставить под внешнее наблюдение компанию Трампа

СМИ сообщили о решении суда в США поставить под внешнее наблюдение компанию Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Нью-йоркский суд распорядился поставить под внешнее наблюдение Trump Organization, чтобы не допустить продолжения "мошеннической деятельности" в компании экс-президента США Дональда Трампа, сообщили местные СМИ.
Решение ограничит возможности компании заключать сделки, продавать активы и менять корпоративную структуру.
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Судья Артур Энгрон заявил, что Трамп и его компания "продемонстрировали склонность к мошенничеству", и назначение стороннего контролера позволит не допустить "дальнейших мошеннических или противозаконных операций до завершения рассмотрения иска".
В нью-йоркском суде рассматривается гражданский иск штата к Trump Organization, которая подозревается в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот и иных экономических бенефиций. Всего против Trump Organization выдвинуты обвинения по 10 пунктам, а против бывшего финансиста - по 15.
Обвинение, которое возглавляет генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но использовав высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. Демократка Джеймс добивается штрафа в 250 миллионов долларов и постоянного запрета на ведение республиканцем Трампом бизнеса в пределах штата. Экс-президент отрицает все обвинения.
Трамп раскритиковал решение судьи, назвав его "марионеткой генерального прокурора Нью-Йорка и других заклятых врагов Республиканской партии".
"Это коммунизм, пришедший на наши берега. Бизнес будет бежать из Нью-Йорка, что уже происходит, в другие штаты и страны. Сегодняшнее нелепое решение носит политически мотивированный характер", - говорится в заявлении бывшего президента. Он призвал суды Нью-Йорка и Флориды "остановить эту инквизицию".
"Нам нужно дать отпор радикальной тирании и спасти нашу страну", - заявил Трамп.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 03:53
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В миреДональд ТрампНью-Йорк (город)СШАФлоридаTrump Organization
 
 
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