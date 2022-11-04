https://ria.ru/20221104/ssha-1829150439.html
Антонов прокомментировал отсутствие российского консульства в Калифорнии
Антонов прокомментировал отсутствие российского консульства в Калифорнии - РИА Новости, 04.11.2022
Антонов прокомментировал отсутствие российского консульства в Калифорнии
Отсутствие консульства в Калифорнии усложняет работу российским дипломатам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T01:45
2022-11-04T01:45
2022-11-04T01:45
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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя - РИА Новости. Отсутствие консульства в Калифорнии усложняет работу российским дипломатам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он назвал отсутствие российских дипломатов в Калифорнии крайне негативным моментом.США ранее провели несколько волн санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.
https://ria.ru/20221104/ssha-1829149743.html
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в мире, анатолий антонов, барак обама, дональд трамп, калифорния, россия, сша
В мире, Анатолий Антонов, Барак Обама, Дональд Трамп, Калифорния, Россия, США
Антонов прокомментировал отсутствие российского консульства в Калифорнии
Антонов: отсутствие консульства в Калифорнии усложняет работу российским дипломатам