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Антонов прокомментировал возможные итоги промежуточных выборов в США
Антонов прокомментировал возможные итоги промежуточных выборов в США - РИА Новости, 04.11.2022
Антонов прокомментировал возможные итоги промежуточных выборов в США
"Русофобский консенсус" в конгрессе США сохранится и после промежуточных выборов, хотя Москва готова работать с Вашингтоном, предположил посол России Анатолий... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T01:35
2022-11-04T01:35
2022-11-04T04:17
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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя — РИА Новости. "Русофобский консенсус" в конгрессе США сохранится и после промежуточных выборов, хотя Москва готова работать с Вашингтоном, предположил посол России Анатолий Антонов.Посольство было бы готово к перемене настроения законодателей, отметил дипломат, уточив, что Москва готова разговаривать только на равноправной основе с учетом своих национальных интересов."Мы готовы к такой ситуации, с нашей стороны никаких проблем нет для возобновления контактов по любой линии, но бегать за американцами, упрашивать их: "Давайте встретимся, давайте поговорим", мы, разумеется, не будем", — подчеркнул посол.По оценкам дипломатов, "на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о "токсичности русских", что мешает и парламентским связям в любых проявлениях, пояснил Антонов.Российский посол заявил, что пытался установить контакты с руководством сената и нижней палаты, однако ответа или не было вовсе, или им было указание на то, что в нынешних условиях такие контакты не нужны США. Теперь в посольстве согласны, что "кто бы ни выиграл выборы, этот русофобский консенсус останется, добавил он.В США восьмого ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорке помимо прочего пройдут выборы губернатора.
https://ria.ru/20221103/bayden-1828839868.html
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анатолий антонов, сша, москва, вашингтон (штат), конгресс сша, в мире, политика
Анатолий Антонов, США, Москва, Вашингтон (штат), Конгресс США, В мире, Политика
01:35 04.11.2022 (обновлено: 04:17 04.11.2022)
Антонов прокомментировал возможные итоги промежуточных выборов в США
Посол Антонов: русофобский консенсус сохранится после промежуточных выборов в конгресс США
САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя — РИА Новости. "Русофобский консенсус" в конгрессе США сохранится и после промежуточных выборов, хотя Москва готова работать с Вашингтоном, предположил посол России Анатолий Антонов.
"Ожидать чего-то хорошего, что девятого числа после подведения итогов откроются двери и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, было бы наивно", — заявил Антонов журналистам.
Посольство было бы готово к перемене настроения законодателей, отметил дипломат, уточив, что Москва готова разговаривать только на равноправной основе с учетом своих национальных интересов.
"Мы готовы к такой ситуации, с нашей стороны никаких проблем нет для возобновления контактов по любой линии, но бегать за американцами, упрашивать их: "Давайте встретимся, давайте поговорим", мы, разумеется, не будем", — подчеркнул посол.
По оценкам дипломатов, "на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о "токсичности русских", что мешает и парламентским связям в любых проявлениях, пояснил Антонов.
"Разговаривать с нами якобы невозможно. Более того, все депутаты и все сенаторы находятся в санкционных списках, с ними разговаривать не хотят даже по линии неправительственных организаций. Это достаточно печально", — сказал дипломат.
Российский посол заявил, что пытался установить контакты с руководством сената и нижней палаты, однако ответа или не было вовсе, или им было указание на то, что в нынешних условиях такие контакты не нужны США
. Теперь в посольстве согласны, что "кто бы ни выиграл выборы, этот русофобский консенсус останется, добавил он.
В США
восьмого ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорке
помимо прочего пройдут выборы губернатора.