https://ria.ru/20221104/ssha-1829149743.html

Антонов прокомментировал возможные итоги промежуточных выборов в США

Антонов прокомментировал возможные итоги промежуточных выборов в США - РИА Новости, 04.11.2022

Антонов прокомментировал возможные итоги промежуточных выборов в США

"Русофобский консенсус" в конгрессе США сохранится и после промежуточных выборов, хотя Москва готова работать с Вашингтоном, предположил посол России Анатолий... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T01:35

2022-11-04T01:35

2022-11-04T04:17

анатолий антонов

сша

москва

вашингтон (штат)

конгресс сша

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86a0bb62a6af85699005c69dff4c0905.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя — РИА Новости. "Русофобский консенсус" в конгрессе США сохранится и после промежуточных выборов, хотя Москва готова работать с Вашингтоном, предположил посол России Анатолий Антонов.Посольство было бы готово к перемене настроения законодателей, отметил дипломат, уточив, что Москва готова разговаривать только на равноправной основе с учетом своих национальных интересов."Мы готовы к такой ситуации, с нашей стороны никаких проблем нет для возобновления контактов по любой линии, но бегать за американцами, упрашивать их: "Давайте встретимся, давайте поговорим", мы, разумеется, не будем", — подчеркнул посол.По оценкам дипломатов, "на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о "токсичности русских", что мешает и парламентским связям в любых проявлениях, пояснил Антонов.Российский посол заявил, что пытался установить контакты с руководством сената и нижней палаты, однако ответа или не было вовсе, или им было указание на то, что в нынешних условиях такие контакты не нужны США. Теперь в посольстве согласны, что "кто бы ни выиграл выборы, этот русофобский консенсус останется, добавил он.В США восьмого ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорке помимо прочего пройдут выборы губернатора.

https://ria.ru/20221103/bayden-1828839868.html

https://ria.ru/20221020/pobeda-1825524176.html

сша

москва

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, сша, москва, вашингтон (штат), конгресс сша, в мире, политика