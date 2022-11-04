https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829293997.html
Спецоперация, 4 ноября: Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек
Спецоперация, 4 ноября: Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек - РИА Новости, 04.11.2022
Спецоперация, 4 ноября: Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек
Минобороны РФ сообщило в пятницу об уничтожении цехов заводов в Павлограде Днепропетровской области и Харькове, где производились ракетные двигатели и... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T23:00
2022-11-04T23:00
2022-11-04T23:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
херсонская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829200950_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_da29a5520ba7acd9e5ae818938d09778.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в пятницу об уничтожении цехов заводов в Павлограде Днепропетровской области и Харькове, где производились ракетные двигатели и реактивные снаряды к украинским системам залпового огня.Количество мобилизованных россиян достигло 318 тысяч, это число растет за счет добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках. Также он подписал закон, согласно которому россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих.Ход операцииРоссийская авиация высокоточными ракетами уничтожила производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня, сообщили в Минобороны РФ.Системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Херсонской области и ДНР. Кроме того, российской ПВО были перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три - РСЗО "Ураган" в Херсонской области.В районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщили в МО РФ. Также, как заявили в оборонном ведомстве, ВС РФ уничтожили более 95 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военнослужащих.По данным Минобороны, на Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки украинцев атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка ЛНР.На Красно-Лиманском направлении украинские военные силами двух усиленных мотопехотных батальонов пытались атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР.По данным министерства, за сутки было уничтожено четыре украинских склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск ДНР и Новоалександровка Херсонской области.Также были поражены пять пунктов управления украинских военных в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Победа ДНР, Новогригорьевка, Мирное Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах, заявили в ведомстве.Число мобилизованных и новые законыЧисло россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч за счет того, что не сокращается количество обращающихся добровольцев, сообщил Путин. По его словам, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках, все остальные проходят подготовку.Также в пятницу президент РФ подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений, исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.Кроме того, Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.В пятницу главой государства был подписан и еще один закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.В частности, добровольцы получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих. Помимо этого, они получат право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами.Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 миллиона рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221104/pentagon-1829264482.html
https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в пятницу об уничтожении цехов заводов в Павлограде Днепропетровской области и Харькове, где производились ракетные двигатели и реактивные снаряды к украинским системам залпового огня.
Количество мобилизованных россиян достигло 318 тысяч, это число растет за счет добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках. Также он подписал закон, согласно которому россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих.
Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня, сообщили в Минобороны РФ.
Системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Херсонской области
и ДНР
. Кроме того, российской ПВО были перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три - РСЗО "Ураган" в Херсонской области.
В районе Николаева
ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщили в МО РФ. Также, как заявили в оборонном ведомстве, ВС РФ
уничтожили более 95 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. В ЛНР
и Харьковской области
российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военнослужащих.
По данным Минобороны, на Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки украинцев атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка ЛНР.
На Красно-Лиманском направлении украинские военные силами двух усиленных мотопехотных батальонов пытались атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР.
По данным министерства, за сутки было уничтожено четыре украинских склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск
, Северск ДНР и Новоалександровка Херсонской области.
Также были поражены пять пунктов управления украинских военных в районах населенных пунктов Красногоровка
, Невельское, Победа ДНР, Новогригорьевка, Мирное Николаевской области
, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах, заявили в ведомстве.
Число мобилизованных и новые законы
Число россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине
, достигло 318 тысяч за счет того, что не сокращается количество обращающихся добровольцев, сообщил Путин. По его словам, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках, все остальные проходят подготовку.
Также в пятницу президент РФ подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений, исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.
Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
Кроме того, Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.
В пятницу главой государства был подписан и еще один закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.
В частности, добровольцы получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих. Помимо этого, они получат право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами.
Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 миллиона рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.