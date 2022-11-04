https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829293997.html

Спецоперация, 4 ноября: Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек

Спецоперация, 4 ноября: Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек - РИА Новости, 04.11.2022

Спецоперация, 4 ноября: Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек

Минобороны РФ сообщило в пятницу об уничтожении цехов заводов в Павлограде Днепропетровской области и Харькове, где производились ракетные двигатели и... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T23:00

2022-11-04T23:00

2022-11-04T23:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

херсонская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в пятницу об уничтожении цехов заводов в Павлограде Днепропетровской области и Харькове, где производились ракетные двигатели и реактивные снаряды к украинским системам залпового огня.Количество мобилизованных россиян достигло 318 тысяч, это число растет за счет добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках. Также он подписал закон, согласно которому россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих.Ход операцииРоссийская авиация высокоточными ракетами уничтожила производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня, сообщили в Минобороны РФ.Системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Херсонской области и ДНР. Кроме того, российской ПВО были перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три - РСЗО "Ураган" в Херсонской области.В районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников, сообщили в МО РФ. Также, как заявили в оборонном ведомстве, ВС РФ уничтожили более 95 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военнослужащих.По данным Минобороны, на Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки украинцев атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Куземовка ЛНР.На Красно-Лиманском направлении украинские военные силами двух усиленных мотопехотных батальонов пытались атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР.По данным министерства, за сутки было уничтожено четыре украинских склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск ДНР и Новоалександровка Херсонской области.Также были поражены пять пунктов управления украинских военных в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Победа ДНР, Новогригорьевка, Мирное Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах, заявили в ведомстве.Число мобилизованных и новые законыЧисло россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч за счет того, что не сокращается количество обращающихся добровольцев, сообщил Путин. По его словам, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках, все остальные проходят подготовку.Также в пятницу президент РФ подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений, исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.Кроме того, Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.В пятницу главой государства был подписан и еще один закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.В частности, добровольцы получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих. Помимо этого, они получат право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами.Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 миллиона рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221104/pentagon-1829264482.html

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии