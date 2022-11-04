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ВС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки

ВС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки - РИА Новости, 04.11.2022

ВС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки

Российские войска за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР и Херсонской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:56

2022-11-04T13:56

2022-11-04T15:43

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР и Херсонской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирное Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области", - отмечает МО РФ.

донецкая народная республика

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины