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ВС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки
ВС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки - РИА Новости, 04.11.2022
ВС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки
Российские войска за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР и Херсонской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:56
2022-11-04T15:43
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР и Херсонской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирное Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области", - отмечает МО РФ.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:56 04.11.2022 (обновлено: 15:43 04.11.2022)
 
ВС России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки

Минобороны России: уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Херсонской области

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец артиллерийского расчета ведет огонь в зоне спецоперации на Украине
Боец артиллерийского расчета ведет огонь в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец артиллерийского расчета ведет огонь в зоне спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР и Херсонской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирное Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области", - отмечает МО РФ.
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