https://ria.ru/20221104/sovetnik-1829285359.html
Советник Байдена тайно посетил Киев и встретился с Зеленским, сообщили СМИ
Советник Байдена тайно посетил Киев и встретился с Зеленским, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
Советник Байдена тайно посетил Киев и встретился с Зеленским, сообщили СМИ
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает Блумберг со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:36
2022-11-04T21:36
2022-11-04T22:42
в мире
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По данным агентства, чиновник Белого дома провел в украинской столице встречу с Владимиром Зеленским, а также с руководителем его офиса Андреем Ермаком.В Вашингтоне эту информацию подтвердили."Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими", — сообщили там.Как отмечается, Салливан проинформировал украинское руководство о новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, а также подтвердил намерение продолжать оказывать Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.После начала Россией военной спецоперации на Украине Вашингтон и его союзники по НАТО стали поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, киев, сша, джейк салливан, андрей ермак
В мире, Владимир Зеленский, Киев, США, Джейк Салливан, Андрей Ермак
21:36 04.11.2022 (обновлено: 22:42 04.11.2022)
Советник Байдена тайно посетил Киев и встретился с Зеленским, сообщили СМИ
Bloomberg: советник Байдена Салливан тайно посетил Киев, где встретился с Зеленским