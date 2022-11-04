https://ria.ru/20221104/sochi-1829297339.html

На трассе в Сочи экстренно перекрыли движение из-за сильного ливня

На трассе в Сочи экстренно перекрыли движение из-за сильного ливня - РИА Новости, 05.11.2022

На трассе в Сочи экстренно перекрыли движение из-за сильного ливня

Сильный дождь, который прошел в Адлерском районе Сочи, подтопил федеральную трассу А-147, движение экстренно перекрыто службами ГИБДД, сообщает пресс-служба ФКУ РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-04T23:46

2022-11-04T23:46

2022-11-05T11:51

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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Сильный дождь, который прошел в Адлерском районе Сочи, подтопил федеральную трассу А-147, движение экстренно перекрыто службами ГИБДД, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".Ранее городская мэрия Сочи предупреждала о сильных ливнях до середины ночи пятницы, коммунальные службы были переведены усиленный режим работы."Из-за залпового ливня, выпавшего в южной части Сочи, сотрудниками ГИБДД экстренно перекрыто движение на участке км 2+000 - 2+050 участка Адлер - Веселое федеральной трассы А-147. На откачке воды с дороги заняты две единицы спецтехники, оборудованные насосами", - говорится в сообщении.Как информировало ГУМЧС России по Краснодарскому краю, до окончания суток 4 ноября прогнозируются смерчи на участке Магри-Весёлое. Как рассказали позже в пресс-службе Упрдор "Черноморье", на время перекрытия дороги объезд осуществляется по федеральной трассе А-149. На место также прибыла третья единица техники, там ведется откачка воды и механическая уборка проезжей части.

https://ria.ru/20221103/samolet-1829027983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, сочи, адлер, россия, гибдд мвд рф, новости - туризм