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На трассе в Сочи экстренно перекрыли движение из-за сильного ливня - РИА Новости, 05.11.2022
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Туризм
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На трассе в Сочи экстренно перекрыли движение из-за сильного ливня
На трассе в Сочи экстренно перекрыли движение из-за сильного ливня - РИА Новости, 05.11.2022
На трассе в Сочи экстренно перекрыли движение из-за сильного ливня
Сильный дождь, который прошел в Адлерском районе Сочи, подтопил федеральную трассу А-147, движение экстренно перекрыто службами ГИБДД, сообщает пресс-служба ФКУ РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T23:46
2022-11-05T11:51
происшествия
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Сильный дождь, который прошел в Адлерском районе Сочи, подтопил федеральную трассу А-147, движение экстренно перекрыто службами ГИБДД, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".Ранее городская мэрия Сочи предупреждала о сильных ливнях до середины ночи пятницы, коммунальные службы были переведены усиленный режим работы."Из-за залпового ливня, выпавшего в южной части Сочи, сотрудниками ГИБДД экстренно перекрыто движение на участке км 2+000 - 2+050 участка Адлер - Веселое федеральной трассы А-147. На откачке воды с дороги заняты две единицы спецтехники, оборудованные насосами", - говорится в сообщении.Как информировало ГУМЧС России по Краснодарскому краю, до окончания суток 4 ноября прогнозируются смерчи на участке Магри-Весёлое. Как рассказали позже в пресс-службе Упрдор "Черноморье", на время перекрытия дороги объезд осуществляется по федеральной трассе А-149. На место также прибыла третья единица техники, там ведется откачка воды и механическая уборка проезжей части.
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происшествия, жкх, сочи, адлер, россия, гибдд мвд рф, новости - туризм
Происшествия, ЖКХ, Сочи, Адлер, Россия, ГИБДД МВД РФ, Туризм, Новости - Туризм
23:46 04.11.2022 (обновлено: 11:51 05.11.2022)
 
На трассе в Сочи экстренно перекрыли движение из-за сильного ливня

ГИБДД экстренно перекрыла движение на трассе А-147 в Сочи из-за сильного ливня

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюНеблагоприятные метеоявления в Сочи
Неблагоприятные метеоявления в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Неблагоприятные метеоявления в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Сильный дождь, который прошел в Адлерском районе Сочи, подтопил федеральную трассу А-147, движение экстренно перекрыто службами ГИБДД, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".
Ранее городская мэрия Сочи предупреждала о сильных ливнях до середины ночи пятницы, коммунальные службы были переведены усиленный режим работы.
"Из-за залпового ливня, выпавшего в южной части Сочи, сотрудниками ГИБДД экстренно перекрыто движение на участке км 2+000 - 2+050 участка Адлер - Веселое федеральной трассы А-147. На откачке воды с дороги заняты две единицы спецтехники, оборудованные насосами", - говорится в сообщении.
Как информировало ГУМЧС России по Краснодарскому краю, до окончания суток 4 ноября прогнозируются смерчи на участке Магри-Весёлое. Как рассказали позже в пресс-службе Упрдор "Черноморье", на время перекрытия дороги объезд осуществляется по федеральной трассе А-149. На место также прибыла третья единица техники, там ведется откачка воды и механическая уборка проезжей части.
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