21:02 04.11.2022 (обновлено: 21:03 04.11.2022)
Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов
Глава МО Резников: "Укроборонпром" наладил выпуск снарядов советских калибров
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Укроборонпром" наладил выпуск снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра, а также мин калибром 120 миллиметров, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга в Одесском отделении медиацентра Украины, где он выступил по видеосвязи.
"У нас на сегодняшний день налажено производство 152-го и 122-го снаряда и 120-й мины силами "Укроборонпрома" и предпринимателей, которые входят в состав этой структуры", - заявил Резников.
В данный момент министр ожидает увеличения объемов производства.
Киев пока не планирует выпускать снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, но Резников не исключает такого варианта развития событий в случае широкого принятия на вооружение артиллерийских систем украинского производства под такой боеприпас.
"Пока что от наших партнеров 155-го калибра нам достаточно", - заявил министр.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".