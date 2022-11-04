https://ria.ru/20221104/snaryady-1829282161.html

Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов

Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 04.11.2022

Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов

"Укроборонпром" наладил выпуск снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра, а также мин калибром 120 миллиметров, заявил министр обороны Украины Алексей... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:02

2022-11-04T21:02

2022-11-04T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

украина

алексей резников

киев

сша

министерство обороны украины

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Укроборонпром" наладил выпуск снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра, а также мин калибром 120 миллиметров, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга в Одесском отделении медиацентра Украины, где он выступил по видеосвязи.В данный момент министр ожидает увеличения объемов производства.Киев пока не планирует выпускать снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, но Резников не исключает такого варианта развития событий в случае широкого принятия на вооружение артиллерийских систем украинского производства под такой боеприпас."Пока что от наших партнеров 155-го калибра нам достаточно", - заявил министр.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".

https://ria.ru/20221104/armiya-1829274367.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, украина, алексей резников, киев, сша, министерство обороны украины, укроборонпром, нато