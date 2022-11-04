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Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/snaryady-1829282161.html
Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов
Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 04.11.2022
Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов
"Укроборонпром" наладил выпуск снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра, а также мин калибром 120 миллиметров, заявил министр обороны Украины Алексей... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:02
2022-11-04T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
алексей резников
киев
сша
министерство обороны украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Укроборонпром" наладил выпуск снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра, а также мин калибром 120 миллиметров, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга в Одесском отделении медиацентра Украины, где он выступил по видеосвязи.В данный момент министр ожидает увеличения объемов производства.Киев пока не планирует выпускать снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, но Резников не исключает такого варианта развития событий в случае широкого принятия на вооружение артиллерийских систем украинского производства под такой боеприпас."Пока что от наших партнеров 155-го калибра нам достаточно", - заявил министр.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".
https://ria.ru/20221104/armiya-1829274367.html
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в мире, технологии, украина, алексей резников, киев, сша, министерство обороны украины, укроборонпром, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Алексей Резников, Киев, США, Министерство обороны Украины, Укроборонпром, НАТО
21:02 04.11.2022 (обновлено: 21:03 04.11.2022)
 
Минобороны Украины заявило о запуске производства крупнокалиберных снарядов

Глава МО Резников: "Укроборонпром" наладил выпуск снарядов советских калибров

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Укроборонпром" наладил выпуск снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра, а также мин калибром 120 миллиметров, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга в Одесском отделении медиацентра Украины, где он выступил по видеосвязи.
"У нас на сегодняшний день налажено производство 152-го и 122-го снаряда и 120-й мины силами "Укроборонпрома" и предпринимателей, которые входят в состав этой структуры", - заявил Резников.
В данный момент министр ожидает увеличения объемов производства.
Киев пока не планирует выпускать снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, но Резников не исключает такого варианта развития событий в случае широкого принятия на вооружение артиллерийских систем украинского производства под такой боеприпас.
"Пока что от наших партнеров 155-го калибра нам достаточно", - заявил министр.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаАлексей РезниковКиевСШАМинистерство обороны УкраиныУкроборонпромНАТО
 
 
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