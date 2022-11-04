https://ria.ru/20221104/sluzhby-1829970975.html

Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно

Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно - РИА Новости, 08.11.2022

Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно

Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно в длинные выходные, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-04T14:51

2022-11-04T14:51

2022-11-08T14:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801920329_0:17:3070:1744_1920x0_80_0_0_c955c73e1b6d2f252bfb4052bbb2cd8e.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно в длинные выходные, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Диспетчерские и аварийные службы до 6 ноября включительно, как и в обычные дни, работают в круглосуточном режиме. Кроме этого, практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить онлайн", - говорится в сообщении.Отмечается, что мастера можно вызвать через Единый диспетчерский центр, либо оставить заявку с помощью онлайн-сервиса "Вызов мастера" на портале мэра и правительства Москвы. При запахе гари можно обратиться по номерам 104 и 112.

https://ria.ru/20221102/moskva-1828821725.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы, городское хозяйство москвы