https://ria.ru/20221104/sluzhby-1829970975.html
Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно
Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно - РИА Новости, 08.11.2022
Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно
Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно в длинные выходные, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-04T14:51
2022-11-04T14:51
2022-11-08T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801920329_0:17:3070:1744_1920x0_80_0_0_c955c73e1b6d2f252bfb4052bbb2cd8e.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно в длинные выходные, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Диспетчерские и аварийные службы до 6 ноября включительно, как и в обычные дни, работают в круглосуточном режиме. Кроме этого, практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить онлайн", - говорится в сообщении.Отмечается, что мастера можно вызвать через Единый диспетчерский центр, либо оставить заявку с помощью онлайн-сервиса "Вызов мастера" на портале мэра и правительства Москвы. При запахе гари можно обратиться по номерам 104 и 112.
https://ria.ru/20221102/moskva-1828821725.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801920329_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_0ccbb665e6143b6ad9fff8aaabae9838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы, Городское хозяйство Москвы