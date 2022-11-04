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Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно - РИА Новости, 08.11.2022
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Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно
Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно - РИА Новости, 08.11.2022
Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно
Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно в длинные выходные, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-04T14:51
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москва
общество
комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно в длинные выходные, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Диспетчерские и аварийные службы до 6 ноября включительно, как и в обычные дни, работают в круглосуточном режиме. Кроме этого, практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить онлайн", - говорится в сообщении.Отмечается, что мастера можно вызвать через Единый диспетчерский центр, либо оставить заявку с помощью онлайн-сервиса "Вызов мастера" на портале мэра и правительства Москвы. При запахе гари можно обратиться по номерам 104 и 112.
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москва, общество, комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы, Городское хозяйство Москвы
14:51 04.11.2022 (обновлено: 14:52 08.11.2022)
 

Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОператоры службы спасения 112
Операторы службы спасения 112 - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Московские диспетчерские и аварийные службы работают круглосуточно в длинные выходные, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Диспетчерские и аварийные службы до 6 ноября включительно, как и в обычные дни, работают в круглосуточном режиме. Кроме этого, практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить онлайн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мастера можно вызвать через Единый диспетчерский центр, либо оставить заявку с помощью онлайн-сервиса "Вызов мастера" на портале мэра и правительства Москвы. При запахе гари можно обратиться по номерам 104 и 112.
Обработка дорог противогололедными реагентами в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 23:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоКомплекс градостроительной политики и строительства г. МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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