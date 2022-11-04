https://ria.ru/20221104/shor-1829283730.html
Прокуратура Молдавии просит арестовать семерых представителей партии "Шор"
Прокуратура Молдавии просит арестовать семерых представителей партии "Шор" - РИА Новости, 04.11.2022
Прокуратура Молдавии просит арестовать семерых представителей партии "Шор"
Антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайства о помещении под предварительный арест семи представителей партии "Шор", которых подозревают в соучастии в РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:17
2022-11-04T21:17
2022-11-04T21:18
в мире
майя санду
молдавия
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайства о помещении под предварительный арест семи представителей партии "Шор", которых подозревают в соучастии в незаконном финансировании политсилы, сообщила пресс-служба ведомства.В среду Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски. В результате обысков были задержаны восемь человек, которых подозревают в соучастии в осознанном финансировании партии за счет организованной преступной группировки."Антикоррупционная прокуратура сообщает, что сегодня, 4 ноября 2022 года, органами прокуратуры внесено семь ходатайств о применении меры пресечения в отношении задержанных лиц по результатам обысков, проведенных 2 ноября 2022 года в центральном офисе партии "Шор", - сообщается на сайте прокуратуры.Кишиневский суд рассмотрит запросы прокуратуры 5 ноября.По словам главы политсилы Аслана Шора, около 40 представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", включая ее лидеров на сегодняшний день, задержаны или арестованы.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер.Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду и главу МВД Анну Ревенко.Очередной массовый митинг оппозиции запланирован 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).
https://ria.ru/20221103/pokhischenie-1829131822.html
https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, россия, кишинев
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия, Кишинев
21:17 04.11.2022 (обновлено: 21:18 04.11.2022)
Прокуратура Молдавии просит арестовать семерых представителей партии "Шор"
Антикоррупционная прокуратура Молдавии просит арестовать семерых членов партии "Шор"
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайства о помещении под предварительный арест семи представителей партии "Шор", которых подозревают в соучастии в незаконном финансировании политсилы, сообщила пресс-служба ведомства.
В среду Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе
прошли следственные мероприятия и обыски. В результате обысков были задержаны восемь человек, которых подозревают в соучастии в осознанном финансировании партии за счет организованной преступной группировки.
"Антикоррупционная прокуратура сообщает, что сегодня, 4 ноября 2022 года, органами прокуратуры внесено семь ходатайств о применении меры пресечения в отношении задержанных лиц по результатам обысков, проведенных 2 ноября 2022 года в центральном офисе партии "Шор", - сообщается на сайте прокуратуры.
Кишиневский суд рассмотрит запросы прокуратуры 5 ноября.
По словам главы политсилы Аслана Шора, около 40 представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", включая ее лидеров на сегодняшний день, задержаны или арестованы.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер.
Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду
и главу МВД Анну Ревенко.
Очередной массовый митинг оппозиции запланирован 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).