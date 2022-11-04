https://ria.ru/20221104/shor-1829269093.html

В Молдавии задержали лидеров оппозиционной партии "Шор"

В Молдавии задержали лидеров оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 04.11.2022

В Молдавии задержали лидеров оппозиционной партии "Шор"

Молдавские власти задержали или арестовали в общей сложности порядка 40 представителей оппозиционной партии "Шор", включая ее лидеров, заявил глава объединения... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:12

2022-11-04T19:12

2022-11-04T20:05

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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Молдавские власти задержали или арестовали в общей сложности порядка 40 представителей оппозиционной партии "Шор", включая ее лидеров, заявил глава объединения Илан Шор.Ранее полиция Кишинева сообщила, что сотрудники Национального инспектората расследований и Генерального управления уголовного преследования совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, связанного с подготовкой массовых беспорядков. Позже вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, которая сама находится под домашним арестом, уточнила, что обыски прошли у восьми членов объединения. Ранее антикоррупционная прокуратура задержала более 20 членов партии, они обвиняются в незаконном финансировании политформирования."Сотни обысков, 37 человек находятся под мерой пресечения — кто под арестом, кто под домашним арестом, — в том числе все руководство партии", — заявил во время видеообращения Шор, добавив, что в последнюю неделю власти откровенно репрессируют его соратников.Шор выразил сожаление, что власти Молдавии занимаются преследованием оппозиции, а не ищут выход из кризисной ситуации в стране.Он заявил, что его партия и партия коммунистов не откажутся от дальнейших протестов.В столице Молдавии проходит седьмая неделя акций оппозиционной партии "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ). Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом и рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Очередной массовый митинг оппозиции запланирован на воскресенье.

https://ria.ru/20221103/pokhischenie-1829131822.html

https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, илан шор, майя санду, марина таубер, молдавия, кишинев, россия