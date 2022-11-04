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Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти" - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти"
Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти" - РИА Новости, 04.11.2022
Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти"
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о специальном решении о совершении сделок с долями, составляющими уставный капитал ООО "Восток Ойл",... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:31
2022-11-04T19:26
экономика
владимир путин
таймыр
красноярский край
россия
роснефть
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о специальном решении о совершении сделок с долями, составляющими уставный капитал ООО "Восток Ойл", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиардов тонн жидких углеводородов.
https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html
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экономика, владимир путин, таймыр, красноярский край, россия, роснефть
Экономика, Владимир Путин, Таймыр, Красноярский край, Россия, Роснефть
18:31 04.11.2022 (обновлено: 19:26 04.11.2022)
 
Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти"

Путин разрешил сделки с долями проекта "Роснефти" "Восток Ойл" на Таймыре

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о специальном решении о совершении сделок с долями, составляющими уставный капитал ООО "Восток Ойл", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования или распоряжения долями, составляющими уставный капитал ООО "Восток Ойл", - говорится в распоряжении.
"Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиардов тонн жидких углеводородов.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинТаймырКрасноярский крайРоссияРоснефть
 
 
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