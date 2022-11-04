https://ria.ru/20221104/sdelki-1829270266.html
Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти"
Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти" - РИА Новости, 04.11.2022
Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти"
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о специальном решении о совершении сделок с долями, составляющими уставный капитал ООО "Восток Ойл",... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:31
2022-11-04T18:31
2022-11-04T19:26
экономика
владимир путин
таймыр
красноярский край
россия
роснефть
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о специальном решении о совершении сделок с долями, составляющими уставный капитал ООО "Восток Ойл", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиардов тонн жидких углеводородов.
https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, таймыр, красноярский край, россия, роснефть
Экономика, Владимир Путин, Таймыр, Красноярский край, Россия, Роснефть
18:31 04.11.2022 (обновлено: 19:26 04.11.2022)
Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти"
Путин разрешил сделки с долями проекта "Роснефти" "Восток Ойл" на Таймыре