https://ria.ru/20221104/sdelki-1829270266.html

Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти"

Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти" - РИА Новости, 04.11.2022

Путин одобрил сделки с долями таймырского проекта "Роснефти"

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о специальном решении о совершении сделок с долями, составляющими уставный капитал ООО "Восток Ойл",... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:31

2022-11-04T18:31

2022-11-04T19:26

экономика

владимир путин

таймыр

красноярский край

россия

роснефть

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о специальном решении о совершении сделок с долями, составляющими уставный капитал ООО "Восток Ойл", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиардов тонн жидких углеводородов.

https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html

таймыр

красноярский край

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, таймыр, красноярский край, россия, роснефть