https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829265588.html

G7 пригрозила Белоруссии новыми санкциями за участие в спецоперации

G7 пригрозила Белоруссии новыми санкциями за участие в спецоперации - РИА Новости, 04.11.2022

G7 пригрозила Белоруссии новыми санкциями за участие в спецоперации

Страны "Большой семерки" пригрозили Минску дополнительными санкциями в случае более активного участия Белоруссии в СВО. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:52

2022-11-04T18:52

2022-11-04T18:52

в мире

владимир путин

g7

белоруссия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" пригрозили Минску дополнительными санкциями в случае более активного участия Белоруссии в СВО."Мы повторяем наш призыв к властям Белоруссии прекратить содействовать агрессивной войне России, в том числе позволять российским вооруженным силам использовать белорусскую территорию для запуска ракет, нацеленных на Украину. Если белорусские власти будут более активно вовлекать страну в войну России, G7 наложит на этот режим непомерные дополнительные санкции", - говорится в заявлении глав МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221102/voyska-1828739759.html

белоруссия

россия

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в мире, владимир путин, g7, белоруссия, россия, украина