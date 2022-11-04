16:53 04.11.2022 (обновлено: 19:43 04.11.2022)
Bloomberg назвал "колоссальную цену" отказа ЕС от газа из России
Bloomberg: Евросоюз потратил почти 105 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Европейские страны потратили колоссальную сумму на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского топлива, пишет Bloomberg.
"Общая стоимость запасов топлива составила 104,8 миллиарда долларов", — приводит издание данные эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена МакВильямса.
Как отметил автор статьи Лайонел Лоран, стремление ЕС заполнить резервуары до наступления первых холодов потребовало максимального использования альтернативных источников от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов.
При этом обозреватель предупредил, что расходы европейских стран на заполнение хранилищ будут только расти.
"Нынешние затраты примерно вдвое превысили общий объем финансовой помощи Украине со стороны США. Это огромные цифры. Опасность заключается в том, что на следующий год цена увеличится. Холодная зима может полностью истощить существующие запасы, и страны начнут новую гонку за наполнением резервуаров", — приводит издание слова руководителя отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Анис Ганболд.
Более того, по словам эксперта, закупка газа для заполнения хранилищ приводит к остановке производства — это отвлекает ресурсы от более долгосрочных потребностей.
"Мы не должны почивать на лаврах", — предупредил эксперт из Института международной экономики Джейкоб Кьеркегор.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.