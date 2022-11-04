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Медведев высказался об уехавших из страны россиянах - РИА Новости, 04.11.2022
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Медведев высказался об уехавших из страны россиянах
Медведев высказался об уехавших из страны россиянах - РИА Новости, 04.11.2022
Медведев высказался об уехавших из страны россиянах
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал трусливыми предателями тех, кто уехал из России, отметив, что страна... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:45
2022-11-04T13:02
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал трусливыми предателями тех, кто уехал из России, отметив, что страна стала сильнее и чище."Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", — говорится в сообщении.
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
09:45 04.11.2022 (обновлено: 13:02 04.11.2022)
 
Медведев высказался об уехавших из страны россиянах

Медведев назвал покинувших страну россиян трусливыми предателями и алчными перебежчиками

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал трусливыми предателями тех, кто уехал из России, отметив, что страна стала сильнее и чище.
"Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", — говорится в сообщении.
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Бегство Собчак как символ окончательного краха либеральной элиты
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
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