https://ria.ru/20221104/rossiya-1829173985.html

Медведев высказался об уехавших из страны россиянах

Медведев высказался об уехавших из страны россиянах - РИА Новости, 04.11.2022

Медведев высказался об уехавших из страны россиянах

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал трусливыми предателями тех, кто уехал из России, отметив, что страна... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:45

2022-11-04T09:45

2022-11-04T13:02

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал трусливыми предателями тех, кто уехал из России, отметив, что страна стала сильнее и чище."Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий медведев