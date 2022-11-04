https://ria.ru/20221104/rossiya-1829173985.html
Медведев высказался об уехавших из страны россиянах
Медведев высказался об уехавших из страны россиянах - РИА Новости, 04.11.2022
Медведев высказался об уехавших из страны россиянах
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал трусливыми предателями тех, кто уехал из России, отметив, что страна... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:45
2022-11-04T09:45
2022-11-04T13:02
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал трусливыми предателями тех, кто уехал из России, отметив, что страна стала сильнее и чище."Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
09:45 04.11.2022 (обновлено: 13:02 04.11.2022)
Медведев высказался об уехавших из страны россиянах
Медведев назвал покинувших страну россиян трусливыми предателями и алчными перебежчиками