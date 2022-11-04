Рейтинг@Mail.ru
Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/rossiya-1829172605.html
Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией
Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией - РИА Новости, 04.11.2022
Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что от России отказались некоторые партнеры, но это были случайные... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:31
2022-11-04T09:33
экономика
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115721_0:74:2918:1715_1920x0_80_0_0_38a2edf082e8a953af3a48fef50f2b52.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что от России отказались некоторые партнеры, но это были случайные попутчики."От нас отказались некоторые испугавшиеся партнёры – и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115721_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04b44ee1d21f16eee5f1fea26a39aac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий медведев
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев
09:31 04.11.2022 (обновлено: 09:33 04.11.2022)
 
Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией

Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками и прихлебателями

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что от России отказались некоторые партнеры, но это были случайные попутчики.
"От нас отказались некоторые испугавшиеся партнёры – и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", - говорится в сообщении.
Зрители на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
08:00
На Западе ждут коллапса России
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала