https://ria.ru/20221104/rossiya-1829172605.html
Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией
Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией - РИА Новости, 04.11.2022
Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что от России отказались некоторые партнеры, но это были случайные... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:31
2022-11-04T09:31
2022-11-04T09:33
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что от России отказались некоторые партнеры, но это были случайные попутчики."От нас отказались некоторые испугавшиеся партнёры – и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий медведев
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев
09:31 04.11.2022 (обновлено: 09:33 04.11.2022)
Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией
Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками и прихлебателями