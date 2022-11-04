https://ria.ru/20221104/rossiya-1829172605.html

Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией

Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией - РИА Новости, 04.11.2022

Медведев отреагировал на отказ некоторых партнеров работать с Россией

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что от России отказались некоторые партнеры, но это были случайные... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:31

2022-11-04T09:31

2022-11-04T09:33

экономика

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115721_0:74:2918:1715_1920x0_80_0_0_38a2edf082e8a953af3a48fef50f2b52.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что от России отказались некоторые партнеры, но это были случайные попутчики."От нас отказались некоторые испугавшиеся партнёры – и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий медведев