https://ria.ru/20221104/rossiya-1829169422.html

Медведев рассказал, за что Россия сражается на Украине

Медведев рассказал, за что Россия сражается на Украине - РИА Новости, 04.11.2022

Медведев рассказал, за что Россия сражается на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем народного единства и заверил, что Россия будет всегда... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:13

2022-11-04T09:13

2022-11-04T13:48

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем народного единства и заверил, что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.Медведев подчеркнул, что Россия сражается против тех, кто ненавидит ее народ, запрещает ее язык, ценности и веру, насаждает ненависть к ее истории. "Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни", — добавил он.По словам зампреда Совбеза, от России отказались некоторые испугавшиеся партнеры — но это были не друзья, а просто случайные попутчики. Тех, кто уехал из России, Медведев назвал трусливыми предателями, добавив, что без них страна стала сильнее и чище.Россия долгое время была слаба и опустошена, но сейчас стряхнула липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые россиян погрузила гибель прежнего Отечества, заключил Медведев.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий медведев