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Медведев рассказал, за что Россия сражается на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
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Медведев рассказал, за что Россия сражается на Украине
Медведев рассказал, за что Россия сражается на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
Медведев рассказал, за что Россия сражается на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем народного единства и заверил, что Россия будет всегда... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:13
2022-11-04T13:48
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем народного единства и заверил, что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.Медведев подчеркнул, что Россия сражается против тех, кто ненавидит ее народ, запрещает ее язык, ценности и веру, насаждает ненависть к ее истории. "Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни", — добавил он.По словам зампреда Совбеза, от России отказались некоторые испугавшиеся партнеры — но это были не друзья, а просто случайные попутчики. Тех, кто уехал из России, Медведев назвал трусливыми предателями, добавив, что без них страна стала сильнее и чище.Россия долгое время была слаба и опустошена, но сейчас стряхнула липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые россиян погрузила гибель прежнего Отечества, заключил Медведев.
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
09:13 04.11.2022 (обновлено: 13:48 04.11.2022)
 
Медведев рассказал, за что Россия сражается на Украине

Медведев: России не нужны чужие территории, она защищает своих людей и свою землю

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем народного единства и заверил, что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.
"Россия — огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", — написал он в Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что Россия сражается против тех, кто ненавидит ее народ, запрещает ее язык, ценности и веру, насаждает ненависть к ее истории.
"Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни", — добавил он.
По словам зампреда Совбеза, от России отказались некоторые испугавшиеся партнеры — но это были не друзья, а просто случайные попутчики. Тех, кто уехал из России, Медведев назвал трусливыми предателями, добавив, что без них страна стала сильнее и чище.
"Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром. Многие страны давно не верят их бредням, но пока боятся их. Скоро и они проснутся окончательно", — уверен он.
Россия долгое время была слаба и опустошена, но сейчас стряхнула липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые россиян погрузила гибель прежнего Отечества, заключил Медведев.
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