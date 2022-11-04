https://ria.ru/20221104/reyting-1829287841.html

Top100Wines признал "Абрау-Дюрсо" лучшей винодельней года

Top100Wines признал "Абрау-Дюрсо" лучшей винодельней года - РИА Новости, 05.11.2022

Top100Wines признал "Абрау-Дюрсо" лучшей винодельней года

Центр "Абрау-Дюрсо" признан лучшей винодельней года, а также лидером в развитии винного туризма по итогам российского рейтинга отечественных вин Top100Wines,... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-04T18:01

2022-11-04T18:01

2022-11-05T11:53

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абрау-дюрсо

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КРАСНОДАР, 4 ноя — РИА Новости. Центр "Абрау-Дюрсо" признан лучшей винодельней года, а также лидером в развитии винного туризма по итогам российского рейтинга отечественных вин Top100Wines, заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Подчеркивается, что Центр туризма также получил отдельную награду в номинации "Вино на винограднике". Как отметили эксперты рейтинга, на сегодняшний день "Абрау-Дюрсо" — лидер направления винного туризма в России, задающий тренды в отрасли. Винодельня Абрау-Дюрсо пользуется популярностью, ее посещает наибольшее количество туристов.По данным пресс-службы, рейтинг Top100Wines составляют второй год. Цель его проведения — повышение интереса к категории вин премиального уровня, а также привлечение внимания к российским винодельням.Ранее сообщалось, что Центр "Абрау-Дюрсо" вошел в объединение агротуристических организаций и ассоциаций, частных компаний и институтов Global Wine Tourism Organization (Всемирная организация винного туризма). По мнению вице-президента по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ириной Гончаровой, членство центра в GWTO позволит представить Россию в качестве винной державы.Также в пресс-службе "Абрау-Дюрсо" заявили о том, что российский производитель игристого вина и корпорация "Туризм.РФ" подписали соглашение в рамках ВЭФ-2022 о развитии курорта в Краснодарском крае на берегу озера Абрау.

https://realty.ria.ru/20220905/abrau-1814576490.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

краснодарский край, россия, москва, абрау-дюрсо, новости - туризм, еда - туризм, абрау-дюрсо