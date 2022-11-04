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Top100Wines признал "Абрау-Дюрсо" лучшей винодельней года - РИА Новости, 05.11.2022
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Туризм
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Top100Wines признал "Абрау-Дюрсо" лучшей винодельней года
Top100Wines признал "Абрау-Дюрсо" лучшей винодельней года - РИА Новости, 05.11.2022
Top100Wines признал "Абрау-Дюрсо" лучшей винодельней года
Центр "Абрау-Дюрсо" признан лучшей винодельней года, а также лидером в развитии винного туризма по итогам российского рейтинга отечественных вин Top100Wines,... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T18:01
2022-11-05T11:53
туризм
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россия
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абрау-дюрсо
новости - туризм
еда - туризм
абрау-дюрсо
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КРАСНОДАР, 4 ноя — РИА Новости. Центр "Абрау-Дюрсо" признан лучшей винодельней года, а также лидером в развитии винного туризма по итогам российского рейтинга отечественных вин Top100Wines, заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Подчеркивается, что Центр туризма также получил отдельную награду в номинации "Вино на винограднике". Как отметили эксперты рейтинга, на сегодняшний день "Абрау-Дюрсо" — лидер направления винного туризма в России, задающий тренды в отрасли. Винодельня Абрау-Дюрсо пользуется популярностью, ее посещает наибольшее количество туристов.По данным пресс-службы, рейтинг Top100Wines составляют второй год. Цель его проведения — повышение интереса к категории вин премиального уровня, а также привлечение внимания к российским винодельням.Ранее сообщалось, что Центр "Абрау-Дюрсо" вошел в объединение агротуристических организаций и ассоциаций, частных компаний и институтов Global Wine Tourism Organization (Всемирная организация винного туризма). По мнению вице-президента по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ириной Гончаровой, членство центра в GWTO позволит представить Россию в качестве винной державы.Также в пресс-службе "Абрау-Дюрсо" заявили о том, что российский производитель игристого вина и корпорация "Туризм.РФ" подписали соглашение в рамках ВЭФ-2022 о развитии курорта в Краснодарском крае на берегу озера Абрау.
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краснодарский край, россия, москва, абрау-дюрсо, новости - туризм, еда - туризм, абрау-дюрсо
Туризм, Краснодарский край, Россия, Москва, Абрау-Дюрсо, Новости - Туризм, Еда - Туризм, Абрау-Дюрсо
18:01 04.11.2022 (обновлено: 11:53 05.11.2022)
 
Top100Wines признал "Абрау-Дюрсо" лучшей винодельней года

Top100Wines признал "Абрау-Дюрсо" лучшей винодельней года и лидером винного туризма России

© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-ДюрсоВиноградники в Абрау-Дюрсо
Виноградники в Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо
Виноградники в Абрау-Дюрсо. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 ноя — РИА Новости. Центр "Абрау-Дюрсо" признан лучшей винодельней года, а также лидером в развитии винного туризма по итогам российского рейтинга отечественных вин Top100Wines, заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Для определения победителя в номинации "Винодельня года" экспертный совет рассматривал два ключевых критерия: количество образцов, которые вышли в финальную дегустацию, и средний балл, полученный в финале. "Абрау-Дюрсо" стала лидером по обоим параметрам: сразу 12 вин дошли до заключительного этапа, набрав наивысший средний балл 91,57 из 100", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Центр туризма также получил отдельную награду в номинации "Вино на винограднике". Как отметили эксперты рейтинга, на сегодняшний день "Абрау-Дюрсо" — лидер направления винного туризма в России, задающий тренды в отрасли. Винодельня Абрау-Дюрсо пользуется популярностью, ее посещает наибольшее количество туристов.
По данным пресс-службы, рейтинг Top100Wines составляют второй год. Цель его проведения — повышение интереса к категории вин премиального уровня, а также привлечение внимания к российским винодельням.
Ранее сообщалось, что Центр "Абрау-Дюрсо" вошел в объединение агротуристических организаций и ассоциаций, частных компаний и институтов Global Wine Tourism Organization (Всемирная организация винного туризма). По мнению вице-президента по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ириной Гончаровой, членство центра в GWTO позволит представить Россию в качестве винной державы.
Также в пресс-службе "Абрау-Дюрсо" заявили о том, что российский производитель игристого вина и корпорация "Туризм.РФ" подписали соглашение в рамках ВЭФ-2022 о развитии курорта в Краснодарском крае на берегу озера Абрау.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:28
"Абрау-Дюрсо" займется развитием курорта в Краснодарском крае
 
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