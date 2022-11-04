https://ria.ru/20221104/regnum-1829193857.html
Журналист Модест Колеров сообщил об увольнении с поста главреда Regnum
Журналист Модест Колеров сообщил об увольнении с поста главреда Regnum - РИА Новости, 04.11.2022
Журналист Модест Колеров сообщил об увольнении с поста главреда Regnum
Журналист Модест Колеров сообщил РИА Новости, что уволен с поста главного редактора информагентства Regnum по решению учредителя. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:03
2022-11-04T12:03
2022-11-04T12:03
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общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Журналист Модест Колеров сообщил РИА Новости, что уволен с поста главного редактора информагентства Regnum по решению учредителя.Ранее Колеров отмечал, что агентство Regnum приостановило работу из-за смены руководства в управляющей компании."Я получил копию решения учредителя о моей отставке. Уже назначили (главного редактора - ред.), некий Григорьев, который работал на РЕН ТВ. Командовал сайтом, как говорят", - сказал Колеров.По его словам, редакция присылает ему письма сочувствия в связи с этим решением. Он добавил, что сотрудники Regnum продолжат работать под руководством нового главного редактора.Колеров подчеркнул, что никто из нового руководства с ним не связывался и ни о чем не уведомлял. Журналист предполагает, что это свидетельствует об их враждебном настрое.
https://ria.ru/20221102/regnum-1828775472.html
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regnum, россия, общество
Журналист Модест Колеров сообщил об увольнении с поста главреда Regnum
Журналист Модест Колеров сообщил об увольнении с поста главреда информагентства Regnum
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Журналист Модест Колеров сообщил РИА Новости, что уволен с поста главного редактора информагентства Regnum по решению учредителя.
Ранее Колеров отмечал, что агентство Regnum приостановило работу из-за смены руководства в управляющей компании.
"Я получил копию решения учредителя о моей отставке. Уже назначили (главного редактора - ред.), некий Григорьев, который работал на РЕН ТВ. Командовал сайтом, как говорят", - сказал Колеров.
По его словам, редакция присылает ему письма сочувствия в связи с этим решением. Он добавил, что сотрудники Regnum продолжат работать под руководством нового главного редактора.
Колеров подчеркнул, что никто из нового руководства с ним не связывался и ни о чем не уведомлял. Журналист предполагает, что это свидетельствует об их враждебном настрое.