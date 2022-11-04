https://ria.ru/20221104/regiony-1829281335.html

Совфед: новые регионы должны включить в правовую систему России к 2026 году

Совфед: новые регионы должны включить в правовую систему России к 2026 году - РИА Новости, 04.11.2022

Совфед: новые регионы должны включить в правовую систему России к 2026 году

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году, заявил глава конституционного... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:57

2022-11-04T20:57

2022-11-04T20:57

политика

андрей клишас

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году, заявил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.По словам Клишаса, это время пройдет очень быстро. "Я надеюсь, что все базовые задачи, которые поставлены президентом, они будут решены", - сказал глава комитета СФ.

https://ria.ru/20221101/rossiya-1828435607.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, андрей клишас, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф