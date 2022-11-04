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Совфед: новые регионы должны включить в правовую систему России к 2026 году - РИА Новости, 04.11.2022
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Совфед: новые регионы должны включить в правовую систему России к 2026 году
Совфед: новые регионы должны включить в правовую систему России к 2026 году - РИА Новости, 04.11.2022
Совфед: новые регионы должны включить в правовую систему России к 2026 году
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году, заявил глава конституционного... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:57
2022-11-04T20:57
политика
андрей клишас
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году, заявил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.По словам Клишаса, это время пройдет очень быстро. "Я надеюсь, что все базовые задачи, которые поставлены президентом, они будут решены", - сказал глава комитета СФ.
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политика, андрей клишас, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Андрей Клишас, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
20:57 04.11.2022
 
Совфед: новые регионы должны включить в правовую систему России к 2026 году

Клишас: новые регионы должны быть интегрированы в правовую систему России к 2026 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году, заявил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
"Эти территории будут полностью интегрированы в наше правовое пространство, мы этим уже занимаемся. Несколько законов мы уже внесли (в Госдуму)", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24". Сенатор пояснил, что этот процесс займет несколько лет, а по конституционным законам "есть базовый ориентир - это 2026 год".
По словам Клишаса, это время пройдет очень быстро. "Я надеюсь, что все базовые задачи, которые поставлены президентом, они будут решены", - сказал глава комитета СФ.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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ПолитикаАндрей КлишасРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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