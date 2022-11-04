https://ria.ru/20221104/pvo-1829210004.html
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона - РИА Новости, 04.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:51
2022-11-04T13:51
2022-11-04T15:43
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_0:102:3115:1854_1920x0_80_0_0_32bb8f6a20175dfc57789f28121ab585.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три - РСЗО "Ураган" в Херсонской области.
херсонская область
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8e77cbc606a7ebc7dae0e33f640c524b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
13:51 04.11.2022 (обновлено: 15:43 04.11.2022)
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона
Минобороны России: ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона