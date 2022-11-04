https://ria.ru/20221104/pvo-1829210004.html

Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона

Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона - РИА Новости, 04.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:51

2022-11-04T13:51

2022-11-04T15:43

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три - РСЗО "Ураган" в Херсонской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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