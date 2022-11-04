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Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/pvo-1829210004.html
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона - РИА Новости, 04.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:51
2022-11-04T15:43
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три - РСЗО "Ураган" в Херсонской области.
херсонская область
россия
донецкая народная республика
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безопасность, херсонская область , россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
13:51 04.11.2022 (обновлено: 15:43 04.11.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона

Минобороны России: ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО и четыре дрона

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три - РСЗО "Ураган" в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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